Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Павлодар облысында ауа райына байланысты жол жабылды

Бүгiн, 21:49
78
Бөлісу:
istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Павлодар облысында ауа райына байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылды. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Павлодар облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты 2025 жылғы 2 желтоқсан күні сағат 21:30-дан бастап республикалық маңызы бар «Атамекен – Ертіс – РФ шекарасы» автожолының 0-100 шақырым аралығы (Атамекен – Ақтоғай) барлық көлік түрлері үшін жабылды, - делінген хабарламада.

Жолды 3 желтоқсанда сағат 07:00-де ашу жоспарланып отыр.

Қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 нөмірі арқылы білуге болады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Астана мектептерінде ерекше экологиялық акция өтіп жатыр
Келесі жаңалық
Тұман, боран, көктайғақ: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды
Өзгелердің жаңалығы