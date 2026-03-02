Парсы шығанағы елдері мен үш еуропалық ел Иранға қарсы кек қайтарамыз деп қорқытты
Иранның әуе соққыларынан зардап шеккен 6 араб монархиясы ұжымдық қауіпсіздік шаралары аясында жауап қайтарумен қорқытты.
Парсы шығанағы ынтымақтастық кеңесінің мүшелері болып табылатын 6 араб монархиясы (Сауд Арабиясы, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман және БАӘ) Иранға ұжымдық қауіпсіздік шаралары аясында жауап қайтарумен қорқытты. Бұл туралы аймақтық ұйымның сыртқы істер министрлері деңгейіндегі шұғыл онлайн отырысынан кейін жасалған мәлімдемеде айтылды, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.
Парсы шығанағы елдері Иранның шабуылдарына жауап ретінде өз егемендігін, қауіпсіздігі мен тұрақтылығын сақтау үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға дайын, - делінген мәлімдемеде.
Араб монархияларының сыртқы істер министрлері бір елдің қауіпсіздігі басқа елдердің қауіпсіздігінен ажырамас екенін атап өтті.
Кеңес сонымен қатар Иранды әлемдік энергетикалық нарықтардың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін шабуылдарды дереу тоқтатуға шақырды.
Сонымен қатар, Германия, Франция және Ұлыбритания көшбасшылары Иран Таяу Шығыстағы одақтастарына шабуыл жасауды жалғастырса, әскери әрекет жасайтынын мәлімдеді. Бұл мемлекет басшыларының бірлескен мәлімдемесінен туындайды, - деп хабарлайды РБК.
Франция президенті Эммануэль Макрон, канцлер Фридрих Мерц және Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер Иранның Таяу Шығыс елдеріне жасаған «талғамсыз және пропорционалды емес зымыран шабуылдарына» қатты таңғалды, делінген мәлімдемеде. Мәлімдемеде соққылардың, басқалармен қатар, Ислам Республикасына қарсы АҚШ-Израиль операциясына қатыспаған елдерге бағытталғаны атап өтілген.
Біз Иранды бұл абайсыз шабуылдарды дереу тоқтатуға шақырамыз. Біз өз мүдделерімізді және аймақтағы одақтастарымыздың мүдделерін қорғау үшін шаралар қабылдаймыз, соның ішінде қажет болған жағдайда Иранның зымыран және дрон ұшыру мүмкіндіктерін жою үшін қажетті және пропорционалды қорғаныс шараларын қабылдаймыз, - делінген мәлімдемеде.
Мәлімдемеде сондай-ақ Франция, Ұлыбритания және Германия бұл мәселе бойынша АҚШ және олардың Таяу Шығыстағы одақтастарымен келісімге келгені атап өтілген.
Сенбі, 28 ақпанда АҚШ пен Израиль Иранға қарсы кең ауқымды әскери операция бастады. Тель-Авив соққылардың мақсаты Тегеранның ядролық қаруға ие болуына жол бермеу екенін мәлімдеді. АҚШ президенті Дональд Трамп өз кезегінде Иранның әскери-теңіз күштері мен қорғаныс өнеркәсібін жою ниетін мәлімдеп, ел азаматтарын режимді құлатуға шақырды.
Жексенбі күні кешке Иран Жоғарғы көсем Әли Хаменеидің қайтыс болғанын жариялады. Аятолланың қызы, күйеу баласы, немересі және келіні де АҚШ пен Израильдің шабуылдарында қаза тапты.
БАҚ хабарлауынша, зымырандар тек әскери нысандарға ғана емес, сонымен қатар Ислам Республикасындағы және аймақтағы басқа елдердегі азаматтық инфрақұрылымға да тиіп жатыр. Тегеран Израиль аумағы мен Таяу Шығыстағы америкалық базаларға шабуыл жасау арқылы жауап қайтаруда.
