Парсы шығанағы аймағында АҚШ әуе күштерінің екінші ұшағы апатқа ұшырады
A-10 Warthog жартылай соққы ұшағы Ормуз бұғазының маңында құлады.
4 Сәуір 2026, 02:34
Парсы шығанағы маңында АҚШ әуе күштерінің екінші соққы ұшағы апатқа ұшырады. Бұл туралы The New York Times америкалық ресми дереккөздерге сілтеме жасап жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
A-10 Warthog жартылай соққы ұшағы Ормуз бұғазының маңында құлады. Жартылай соққы ұшағының ұшқышы аман қалды.
Оған дейін Иран үстінде F-15E жойғыш ұшағы да құлаған еді: оның экипажының бір мүшесі табылып, екіншісін іздеу жұмыстары жалғасып жатыр.
A-10 ұшағының апатының нақты орны мен мән-жайы ресми дереккөздер тарапынан жарияланбаған.
