Парламенттің бірлескен отырысы басталды: Үш маңызды заң қаралады
Күн тәртібінде үш маңызды конституциялық заң жобасы бар.
Бүгiн 2026, 10:05
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 10:05Бүгiн 2026, 10:05
43Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі
Парламент Палаталарының бірлескен отырысы басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бірлескен отырыстың күн тәртібінде үш маңызды конституциялық заң жобасы бірінші оқылымда қаралады.
Атап айтқанда, депутаттар:
- «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының жобасын;
- «Қазақстан Республикасының Құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының жобасын;
- «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын талқылайды.
Ең оқылған:
- Дрон, жасанды интеллект, киберсоғыс: Қазақстан армиясы қалай өзгеріп жатыр
- «Әділет» партиясы Мемлекет басшысының реформаларын қолдайтынын мәлімдеді
- Хантавирустың өршуі: ДДСҰ қауіптілік деңгейі туралы мәлімдеді
- Қазақстанда бірыңғай төлем жүйесі енгізілуі мүмкін
- Жамбыл облысында бірнеше күннен бері іздестірілген ер адам табылды