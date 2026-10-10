Панамада магнитудасы 7,2 балдық күшті жер сілкінісі болды
Алғашқы қуатты жер сілкінісінен кейін шамамен 13 афтершок тіркелген.
La Prensa басылымының хабарлауынша, Панамада магнитудасы 7,2 балдық күшті жер сілкінісі болып, елдің басым бөлігіне әсер еткен.
Панама университетінің Геоғылымдар институтының алдын ала мәліметіне сәйкес, жер сілкінісінің ошағы 4 шақырым тереңдікте, Тоноси қаласынан батысқа қарай 39 шақырым жерде орналасқан. Алғашқы қуатты дүмпуден кейін шамамен 13 афтершок тіркелген. Олардың бірінің магнитудасы 6,0 болған.
Кокле провинциясындағы Пенономе қаласында Сан-Хуан-Баутиста соборының бір бөлігі қираған. Сондай-ақ губернатор әкімшілігінің ғимараты мен Dos Continentes қонақүйіне зақым келген.
Жер сілкінісі Панама-Сити астанасының бірнеше ауданында, сондай-ақ Верагуас және Кокле провинцияларында тұрғындар арасында үрей туғызған.
Елдің әртүрлі аймақтарында адамдар кәсіпорындардан, мектептерден және тұрғын үйлерден эвакуацияланған.
Панама Білім министрлігі ел бойынша түстен кейінгі сабақтарды уақытша тоқтатып, барлық әкімшілік кеңселерін жапты.
АҚШ-тың Цунами туралы ескерту қызметі Орталық Американың Тынық мұхиты жағалауының басым бөлігіне, сондай-ақ Колумбия мен Эквадорға цунами қаупі төнуі мүмкін екенін хабарлады.
Ең оқылған:
- Ресей Путинді қамауға алу ордерін шығарған прокурорды іздеуге жариялады
- Декрет, емделу, жәрдемақы мен зейнетақы: Мемлекет қазақстандықтарға қандай кепілдік береді?
- Арқалықтағы екі колледжде грантқа қатысты былық шықты
- Мектеп гардеробындағы кептеліс: Астанада директор қызметінен босатылды
- Қазақстанға тіл тигізген шетелдік Орал әуежайында ұсталды