Пәкістанның бұрынғы премьер-министрі мен оның әйелі 17 жылға сотталды

Пәкістан соты бұрынғы премьер-министр Имран Хан мен оның әйелі Бушра Бибиді сыбайлас жемқорлыққа қатысты істер бойынша әрқайсысын 17 жылға бас бостандығынан айырды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Бұл шешім Ханның 2023 жылдың тамызынан бері басқа алаяқтық ісі бойынша 14 жылдық жазасын өтеп жатқан кезеңінде қабылданды.
Сот шешімі бойынша, ерлі-зайыптылар саудиялық мұрагер Мұхаммед ибн Салман берген сәнді сағаттарды мемлекеттік бағадан төмен сатып алған деген айып тағылған. Федералды тергеу агенттігінің арнайы соты оларды сенімсіздік туралы бап бойынша 10 жыл, ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы бап бойынша 7 жылға түрмеге отырғызды.
Имран Ханның адвокаттары үкімді саяси қудалау деп бағалады және Жоғарғы сотқа шағымдануға ниетті екенін хабарлады. Үкім жарияланған соң Ханның Техрик-и-Инсаф (PTI) партиясы Пенджабта наразылық акцияларын өткізуді жоспарлап отыр.
Бұл шешім Ханға қатысты сыбайлас жемқорлық ісіндегі үкімдер тізімін толықтырды. Ол Пәкістандағы ең даулы саясаткерлердің бірі болып қала береді, ал заңды шайқастар жалғасуда.