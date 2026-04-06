Пәкістандағы су тасқынынан 45 адам қаза тапты
Бүгiн 2026, 09:12
БӨЛІСУ
73Фото: Pixabay.com
Пәкістанның солтүстік-батысындағы Хайбер-Пахтунхва провинциясында 25 наурыздан бері жауған нөсер жаңбыр салдарынан кемінде 45 адам қаза тауып, 105 адам түрлі дәрежеде жарақат алды. Бұл туралы BAQ.KZ Geo телеарнасына сілтеме жасап хабарлайды.
Провинциялық төтенше жағдайлар басқармасының мәліметінше, өңір тұрғындарының қаза табуы мен жарақат алуына негізінен күшті су ағынынан шайылған ғимараттардың құлауы себеп болған.
Жалпы саны 442 тұрғын үй зардап шеккен, оның ішінде 60 үй табиғи апат салдарынан толықтай қираған.
Ведомство өкілдері 6-9 сәуір аралығында тағы да қатты жауын-шашын болатынын ескертіп отыр. Осыған байланысты халыққа аса қажеттілік болмаса, табиғи апат қаупі жоғары аймақтарға бармау қатаң түрде ұсынылды.
Ең оқылған:
- Қарағанды маңында 50 жолаушысы бар вахталық автобус аударылды
- Германияда әскер жасындағы ерлердің елден шығу ережесі қатаңдатылды
- Атырауда балабақшадағы шкаф құлап кеткен: Бір бала жарақат алды
- Иранда 30-дан астам университетке соққы жасалды
- Түркістан облысында суға батып кеткен баланың мәйіті табылды