Пәкістан – Ауғанстан шекарасындағы қақтығыстар: 133 ауған әскері қаза тапты
Құрбандар саны әлі де өсуі мүмкін.
Бүгiн 2026, 05:18
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 05:18Бүгiн 2026, 05:18
170Фото: AP Photo/Saqib Manzoor
Пәкістанмен шекарада болған қақтығыстар салдарынан кем дегенде 133 ауған әскері қаза тауып, 200-ден астам адам жарақат алды. Бұл туралы Пәкістанның Ақпарат министрі Аттаулла Тарар мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Министрдің мәліметінше, Пәкістан армиясы Ауғанстан Қарулы күштерінің 27 жол тосқауылын жойып, тағы 9 бекетті бақылауға алған. Танктер, артиллерия және бронетранспортерлерді қоса алғанда, 80-нен астам әскери техника зардап шеккен.
Сонымен қатар, Кабул, Пактия және Кандагардағы ауған талибандарының қорғаныс позицияларына соққы берілген. Ведомство басшысы құрбандар саны әлі де өсуі мүмкін екенін ескертті.
Ең оқылған:
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға әлеуметтік төлем беріледі
- 8 наурызда гүл де "қауіпті" бола алады
- "Табысы төмендерге 432 мың теңге беріледі" деген ақпарат рас па?
- Көкшетауда стоматологияда 3 жасар қыз медициналық құралды жұтып қойды
- Қарағанды облысында ауыл ішіне кірген түлкі тұрғындарды шошытты