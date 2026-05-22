Пәкістан АҚШ пен Иранды бейбіт келіссөздерді қайта бастауға шақырды
Пәкістанның әскери басшылығы Тегеранмен консультация жүргізіп, келіссөз процесін жеделдетуге ұмтылуда.
Пәкістан АҚШ пен Иран арасындағы бейбіт келіссөздерді жандандыру үшін дипломатиялық күш-жігерді күшейтіп отыр. Бұл туралы Reuters агенттігі келіссөздер барысымен таныс дереккөздерге сілтеме жасап хабарлады.
Мәліметке сәйкес, Пәкістанның әскери басшылығы Тегеранмен консультация жүргізіп, келіссөз процесін жеделдетуге ұмтылуда. Сондай-ақ Пәкістан армиясының бас қолбасшысы Асим Мунирдің Тегеранға сапармен бару мүмкіндігі қарастырылып жатқаны айтылады.
Келіссөздер соңғы аптада айтарлықтай ілгерілемеген. Сарапшылар мұны АҚШ пен Иран арасындағы ядролық бағдарлама мен санкциялар төңірегіндегі келіспеушіліктермен байланыстырады.
Иран тарапы байытылған уран мәселесінде ұстанымын қатаңдатып, стратегиялық материалдарды шетелге шығарудан бас тартатынын мәлімдеген. Ал АҚШ президенті Дональд Трамп келіссөз нәтижесіз болса, әскери әрекеттер қайта басталуы мүмкін екенін жоққа шығармады.
Тегеран Ормуз бұғазындағы егемендік құқығын да қайта растады. Бұл аймақ әлемдік мұнай тасымалының маңызды бөлігін қамтамасыз етеді.
Жағдайдың шиеленісуі мұнай бағасының өсуіне және жаһандық энергетикалық нарыққа қысымның артуына әкеліп отыр.
