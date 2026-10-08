Өзбекстанның тоғыз өңірінде сел және тасқын қаупі бар екені ескертілді
Қауіп аймағына тоғыз облыстың жекелеген аудандары кіретіні айтылды.
Өзбекстанда 11-12 қазанда қатты жаңбыр жауады деп күтілуде. Тау бөктері мен таулы аймақтарда бұл сел мен тасқынға әкелуі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өзгидромет мәліметінше, қауіп аймағына тоғыз облыстың жекелеген аудандары кіреді: Қашқадария, Сурхандария, Самарқанд, Науаи, Жызақ, Ташкент, Наманган, Ферғана және Әндіжан облыстары.
Сонымен қатар, нөсер жауын-шашынға байланысты кей жерлерде жаңбыр суы жиналып, су басу қаупі туындауы мүмкін.
Тау бөктері мен таулы аймақтар тұрғындарына, сондай-ақ тауға баруды жоспарлаған туристер мен жүргізушілерге болжамды ескеріп, сақтық шараларын сақтау ескертілді.
Ташкент облысында бұл ескерту, атап айтқанда, Ахангаран, Бостандық, Паркент, Пскент, Орташыршық және Жоғарғышыршық аудандарына, сондай-ақ Ангрен мен Алмалық қалаларына қатысты.
Айта кетейік, бұған дейін Бішкек – Ош тасжолының бірден бес жерінде сел жүрді.
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