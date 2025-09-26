Өзбекстанда 100-ден астам бүлдіршін айраннан уланып, ауруханаға түсті

Өзбекстанның Ташкент облысында балабақша бүлдіршіндерінің жаппай улануы орын алды. Мектепке дейінгі және мектепке дейінгі білім министрлігінің мәліметінше, қазір 109 бала ауруханада жатыр.
Қыркүйектің 24-і күні Ташкент іргесіндегі төрт ауданда балабақшаға баратын балалардың асқазан-ішек жолдары бұзылып, тамақтан уланып, жұқпалы аурулар ауруханаларына түсе бастады. Сол күні олардың көпшілігі денсаулығының жақсаруына байланысты үйлеріне шығарылды.
25 қыркүйек күні кешке Оққорған ауданында 97, Күй-Шыршық ауданында 12 бала дәрігерлердің бақылауында қалған.
Оқиға орнына Мектепке дейінгі және мектептік білім министрі келді. Балабақшаларда тексерулер басталды.
Құқық қорғау органдары да жағдайды қадағалап, тергеу амалдары басталды. Алдын ала болжам бойынша, улануға сапасыз сүт өнімдері себеп болған. Осы күні мектепке дейінгі мекемелерге жеткізілген 3,2 пайыздық айран өнімі Оққорған ауданындағы мекемеде өндірілгені анықталды. Айран мен басқа да азық-түлік өнімдерінің сынамалары зертханаларда сарапталып жатыр.