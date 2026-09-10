Өзбекстан құны 8 миллиард доллардан асатын мемлекеттік активтерді сатылымға шығарады
Өзбекстанда жалпы құны 100 триллион сумды немесе 8 миллиард доллардан асатын мемлекеттік активтерді жекешелендірудің ауқымды бағдарламасы бекітілді. Тиісті жарлыққа ел Президенті Шавкат Мирзиёев қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ Fergana Agency-ге сілтеме жасап.
Тізімге 84 шаруашылық қоғамдастықтағы мемлекеттік үлестер, 1242 жылжымайтын мүлік объектісі және кәсіпкерлік пен қала құрылысы жобаларына пайдалану жоспарланған шамамен 8 мың гектар жер кірді.
Бұдан басқа, билік мемлекеттің қатысуы бар 85 кәсіпорынды жоюды немесе қайта ұйымдастыруды көздеп отыр.
Тізімде банк, сақтандыру компаниясы және әуе тасымалдаушысы бар
Жекешелендіруге шығару жоспарланған ірі активтердің қатарында «Туронбанктің» 98,9% акциясы, «Xalq Sug‘urta» сақтандыру компаниясының 100% үлесі, сондай-ақ «Humo Air» әуе компаниясының 100% үлесі бар.
«Humo Air» компаниясын сату 2026–2027 жылдары жүзеге асырылады деп жоспарлануда. «Туронбанкті» халықаралық кеңесшілердің қорытындыларын ескере отырып, жекешелендіруге дайындау тапсырылды.
Бұдан бұрын сатылмай қалған тағы 84 объект 1 миллион сум бастапқы бағамен қайтадан аукционға шығарылады.
Ең оқылған:
- Тараздағы жұмбақ өлім: Ер адамды аяусыз ұрып-соғып, өз көлігімен ауруханаға әкелген
- Қазақстанда ауа райы құбылады: Синоптиктер болжам жасады
- Тоқаев: «Қытай халқы қазақ халқына ешқашан жамандық жасаған емес»
- Математиктер 90 жыл шеше алмаған есепті OpenAI шешті
- Ақтөбелік әйелдің TikTok-тағы видеосы дауға қалды: Сот шешімі шықты