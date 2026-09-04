Өзбекстан декларациясыз қолма-қол валюта алып шығу лимитін арттырады
Өзбекстанда жеке тұлғалардың декларация толтырмай елден алып шыға алатын қолма-қол валютасының мөлшерін арттыру жоспарланып отыр.
Өзбекстан декларациясыз қолма-қол валюта алып шығу лимитін арттырады
Өзбекстан президентінің жарлығына сәйкес, елден декларация толтырмай алып шығуға болатын қолма-қол шетел валютасының мөлшері 10 мың АҚШ долларының баламасы көлемінде белгіленеді.
Тиісті заң жобасы жыл соңына дейін әзірленуі тиіс, ал оны әзірлеу мерзімі 2027 жылдың желтоқсанына дейін белгіленген.
Қазіргі қолданыстағы норма 100 млн сумды (шамамен 8,5 мың АҚШ доллары) құрайды. Қолма-қол валютаны 100 млн сумнан астам мөлшерде елге кіргізу немесе елден алып шығу кезінде жеке тұлғалар жолаушының кедендік декларациясын толтырып, оны кеден қызметкеріне ұсынуға міндетті.
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