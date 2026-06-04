«Отбасы тарифі» арқылы алдайды: жаңа интернет-алаяқтық схемасы анықталды
Қазақстандықтарға арзан мобильді байланыс ұсынатын жаңа интернет-алаяқтық схемасы туралы ескерту жасалды.
Алаяқтар «отбасы тарифіне» қосылуды ұсынып, жалған тиімді ұсыныстар арқылы адамдарды алдауға тырысады. Бұл туралы Polisia.kz хабарлады.
Мұндай ұсыныстар көбіне әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде пайда болуда.
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Мамандардың айтуынша, адам «тиімді тарифке» келісіп, жарнаманы орналастырғандармен байланысқа шыққан кезде, оған арнайы сілтеме жіберіледі. Сол сілтемелер арқылы зиянды бағдарламалар орнатылып, немесе азаматтардың жеке деректері ұрлануы мүмкін.
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Сілтемені ашқаннан кейін телефонның жұмысы бұзылып, іркілістер пайда болуы ықтимал.
Полиция келесі сақтық шараларын ұсынады:
- бейтаныс адамдар жіберген сілтемелерге өтпеу;
- күмәнді ұсыныстарға сенбеу;
- жеке және банк деректерін ешкімге бермеу;
- қосымшаларды тек ресми дүкендерден жүктеу;
- телефонға антивирус орнату.
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