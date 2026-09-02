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  • Өскеменде құтқарушылар суға батып бара жатқан 21 жастағы жігітті құтқарды

Өскеменде құтқарушылар суға батып бара жатқан 21 жастағы жігітті құтқарды

ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері зардап шеккен азаматқа алғашқы медициналық көмек көрсетіп, денесін жылытуға көмектесті.

2 Қыркүйек 2026, 03:32
АВТОР
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pexels.com 2 Қыркүйек 2026, 03:32
2 Қыркүйек 2026, 03:32
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Фото: pexels.com

Суда адамға қауіп төнгені туралы хабар 112 пультіне түскен. Өскеменде құтқарушылар суға батып бара жатқан жас жігітті суық судан алып шықты.

Оқиға орнына ТЖ қызметінің мамандары қайықпен жедел жеткен. Құтқарушылар өзеннен 21 жастағы жігітті алып шығып, жағалаудағы құтқару станциясының ғимаратына жеткізген.

ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері зардап шеккен азаматқа алғашқы медициналық көмек көрсетіп, денесін жылытуға көмектесті.

Кейін ол әрі қарай тексерілу үшін жедел жәрдем бригадасына тапсырылды.

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