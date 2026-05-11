Өскеменде пәтерден өрт шықты: Үш тұрғын эвакуацияланды
Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
Кеше 2026, 23:27
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 23:27Кеше 2026, 23:27
84Фото: ТЖМ баспасөз қызметі
Өскемен қаласында көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерден өрт шықты. Оқиға С. Нұрмағамбетов көшесінде орналасқан бес қабатты үйдің бірінші қабатында болған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға орнына жедел жеткен өрт сөндірушілер құтқару қалпақтарының көмегімен үш тұрғынды қауіпсіз жерге эвакуациялады.
Өрт 35 шаршы метр аумақта сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарды өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға және өртке себеп болуы мүмкін жағдайларды дер кезінде жоюға шақырды.
Ең оқылған:
- Иранның жаңа жоғарғы көсемі туралы күтпеген мәліметтер белгілі болды
- Атыраудағы қанды қылмыс: Прокуратура тың ақпарат жариялады
- Домалақ анадан Зереге дейін: Қазақты тәрбиелеген ұлы аналар кімдер?
- Түркістанда Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммиті өтеді
- Хантавирус тараған лайнердегі жолаушылар өз елдеріне жаппай қайтарылып жатыр