Өскеменде кәсіпорын аумағында жарылыс болды

Қазіргі уақытта жедел штаб құрылып, зардап шеккендердің бар-жоғы анықталуда.

Бүгiн 2026, 08:58
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Скриншот Бүгiн 2026, 08:58
Бүгiн 2026, 08:58
122
Фото: Скриншот

Өскемендегі кәсіпорын аумағында жарылыс болып, өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Оқиға Өскемен қаласындағы ЖШС-тердің бірінің аумағында тіркелген. Алдын ала мәлімет бойынша, шаң ұстау цехындағы құрылғыда газ-ауа қоспасының жарылысы болып, кейін жану мен ішінара опырылу орын алған.

Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігі бөлімшелері жедел жетіп, құтқару және барлау жұмыстарын жүргізіп жатыр.

Қазіргі уақытта жедел штаб құрылып, зардап шеккендердің бар-жоғы анықталуда. Оқиғаның мән-жайы нақтыланып жатыр.

Ең оқылған:

Наверх