Өскеменде газ қондырғысы орнатылған көлік өртенді
Өрт Қаныш Сәтбаев даңғылында болған. Жалын 10 шаршы метр аумақты шарпыған, зардап шеккендер жоқ.
15 Қараша 2026, 16:51
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15 Қараша 2026, 16:5115 Қараша 2026, 16:51
110Фото: pixabay.com
Өскемен қаласындағы Қаныш Сәтбаев даңғылында газ қондырғысы орнатылған автокөлік отқа оранды. Өрт сөндірушілер жалынды жедел сөндірді.
Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер көліктегі өртті толық сөндірген. Жалын 10 шаршы метр аумақты шарпыған.
Өрттің шығу себебі әзірге белгісіз. Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.
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