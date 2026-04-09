Өскеменде есірткіні тапсырған тұрғынға 3 млн теңгеге жуық сыйақы төленді
Өскеменде жергілікті тұрғын 1 кг астам синтетикалық есірткіні өз еркімен тапсырғаны үшін қомақты ақшалай сыйақы алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Шығыс Қазақстан облысы прокуратурасының мәліметінше, төлем облыс прокуратурасының бастамасымен қолға алынған, есірткі қылмысына қарсы күресте азаматтарды белсенділік танытуға ынталандыруға бағытталған «STOP есірткі!» пилоттық жобасы аясында жүзеге асырылды.
Жоба іске қосылғаннан бері бір жыл ішінде өзінің тиімділігін көрсетті. Түскен хабарламалар бойынша 12 қылмыстық іс тіркеліп, заңсыз айналымнан 3 кг-ға жуық синтетикалық зат тәркіленді. Қырағы азаматтарға берілген төлемдердің жалпы сомасы 3 млн теңгеден асты, - деп хабарлады ШҚО прокуратурасы.
Облыс прокуратурасы тұрғындарды есірткі тарату фактілері туралы «102» арнасына немесе 14 68, 8 771 659 53 22 сенім телефонына хабарлауға шақырады. Әрбір хабарласқан адамға құпиялылыққа, қауіпсіздікке және расталған ақпарат үшін ақшалай сыйақыға кепілдік беріледі.
Ең оқылған:
- ЖИ жүргізушілерді қалай бақылайды: Қазақстан жолдарында не өзгеруде?
- Таразда ер адам 5-ші қабаттағы балконнан құлап, қаза тапты
- Қазақстанда барлық психолог тіркеуге алынатын болды
- Коучтарға өздерін психолог ретінде таныстыруға тыйым салынады
- "Туысына келіп, төбелес шығарған": Астанада фельдшерді ұрған ер адам ұсталды