Референдумға дайындық аясында 71 мың адам оқытылады
Республикалық референдумды ұйымдастыру мен өткізудің өзекті мәселелері бойынша республикалық оқыту семинары өтті.
Республикалық референдумды ұйымдастыру мен өткізудің өзекті мәселелері бойынша республикалық оқыту семинары өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 18 ақпанда Қазақстан Республикасы Орталық референдум комиссиясы өз өкілеттіктерін тұрақты кәсіби негізде жүзеге асыратын аумақтық референдум комиссияларының мүшелері үшін «Республикалық референдумды ұйымдастыру мен өткізудің өзекті мәселелері» тақырыбында онлайн-форматта оқыту семинарын өткізді (821 адам).
Семинар Қазақстан Республикасы Орталық референдум комиссиясының 2026 жылғы 12 ақпандағы № 6/15 қаулысымен бекітілген 2026 жылғы 15 наурызға тағайындалған республикалық референдумға қатысушыларды оқытуды ұйымдастыру жоспарына сәйкес ұйымдастырылды.
Семинар жұмысын Орталық референдум комиссиясының мүшесі Азамат Айманакумов ашты, ол референдум комиссияларының мүшелерін оқыту құқық қолданудың біркелкілігін, ұйымдастырушылық тұрақтылық пен жоғары электоралдық стандарттарды қамтамасыз етудің негізгі құралы болып табылатынын атап өтті.
Оқу барысында ҚР ОРК аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілері қатысушыларға науқанның барлық кезеңдерінің басты элементтері, процестің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету мәселелері, референдум қарсаңында үгіт жүргізу шарттары, қоғамдық байқау, қоғамдық пікірге сұрау салу, қаржылық және құқықтық аспектілер және басқа да өзекті бағыттар егжей-тегжейлі түсіндірілді. Семинар интерактивті форматта өтті, әр блок бойынша сұрақ-жауап сессиялары ұйымдастырылды.
Жалпы республикалық референдумға дайындық шеңберінде аумақтық және учаскелік референдум комиссияларының 71 мыңнан астам мүшесін оқыту қажет. Өңірлерінде электоралды оқытуды одан әрі ұйымдастыруды Орталық референдум комиссиясының үйлестіруімен аумақтық комиссиялар каскадтық модель негізінде кезеңдерін, форматтары мен жауапкершілік деңгейлерін нақты ажырата отырып жүзеге асыратын болады.
