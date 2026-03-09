Ормуз бұғазының жабылуына байланысты Иракта мұнай өндіру 70%-ға төмендеді
Әлемдік мұнай мен сұйытылған табиғи газ транзитінің шамамен 20%-ы осы бұғаз арқылы өтеді.
Ирактың оңтүстік мұнай кен орындарынан өндіріс қақтығыс салдарынан 70%-ға төмендеп, тәулігіне 1,3 миллион баррельге жетті. Бұрын бұл көрсеткіш 4,3 миллион баррельді құраған, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Дереккөздердің хабарлауынша, өндірістің азаюына Ормуз бұғазы арқылы экспорттың тоқтауы себеп болды. Қалған өндіріс ел ішіндегі мұнай өңдеу зауыттарына жіберілмек.
Ирактың Оңтүстік терминалдарына жаңа танкерлердің жетпеуіне байланысты экспорт толық тоқтайды деп күтілуде. ОПЕК елінің ақпан айындағы экспорты тәулігіне 3,334 миллион баррель болған.
Ормуз бұғазы Парсы шығанағы мен Оман шығанағы арасындағы стратегиялық маңызды су жолы болып табылады. Әлемдік мұнай мен сұйытылған табиғи газ транзитінің шамамен 20%-ы осы бұғаз арқылы өтеді.
Ирак мұнай министрлігінің өкілі бұл жағдайды «соңғы 20 жылдағы ең үлкен қауіп» деп бағалады. Мұнай өндірісінің төмендеуі елдің қаржылық жағдайына елеулі әсер етуі мүмкін, себебі мемлекеттік шығындар мен кірістің 90%-дан астамы мұнай сатуға тәуелді.
