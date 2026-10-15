Ормуз бұғазында төрт кемеге шабуыл жасалды: Біреуі суға батып кетті
Иран Ислам революциясы сақшылар корпусының мәлімдеуінше, кеме 2,5 мыңнан астам контейнер тасымалдаған.
Ормуз бұғазында шабуылдан кейін контейнерлік кеме батып кетті. Тағы үш кемеге шабуыл жасалғаны хабарланды. Оқиғаларға қатысты мәліметтерді DW басылымы жариялады.
Иран билігі мен британдық теңіз қауіпсіздігі компаниясының мәліметінше, 14 қазанда Мина маңында болған жарылыстан кейін жүк кемесі өртеніп, суға кеткен. Ал британдық Vanguard компаниясы бір күн бұрын шабуылға ұшыраған контейнерлік кемеге су кіргенін хабарлады. Бұл екі мәліметтің бір кемеге қатысты екені әзірге белгісіз.
Иран Ислам революциясы сақшылар корпусының мәлімдеуінше, кеме 2,5 мыңнан астам контейнер тасымалдаған және бұғаздан қауіпті бағытпен өтуге тырысқан. Алайда оқиғаға қатысты кеменің ресми өкілдері түсініктеме бермеген.
Британдық теңіз сауда операциялары басқармасы (UKMTO) 13-14 қазанда танкер мен контейнерлік кемелерге жасалған бірнеше шабуыл туралы хабарлады. Екі контейнерлік кеме белгісіз снарядтардан зақымданғанымен, қозғалысын жалғастырған. Бұл оқиғалардан зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.
Vanguard мәліметінше, Сингапур туымен жүзген GFS Pride кемесі снаряд соққысынан кейін батып кеткен. Оның сыйымдылығы 2824 стандартты контейнерге (TEU) есептелген. Ал Al Saadiyat және GFS Giselle кемелері қозғалысын жалғастырған. Альфонсо танкерінің қазіргі орналасқан жері белгісіз.
Сонымен қатар компанияның хабарлауынша, 23 қыркүйекте снаряд тиген Cape Dao балкері сәтсіз құтқару операциясынан кейін 14 қазанда суға кеткен.
Ақпан айының соңында АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысы басталғалы бері Тегеран Ормуз бұғазын бақылауға алуға ұмтылып келеді. Бұл бағыт арқылы соғысқа дейін әлемдік мұнай мен сұйытылған табиғи газдың шамамен бестен бірі тасымалданған.
DW дерегінше, Иран кемелерге шабуыл жасау тактикасын өзгертіп, мұнай бағасын жоғары деңгейде ұстап тұру арқылы АҚШ президенті Дональд Трампқа қысым жасауды көздеуі мүмкін. Бұл ақпарат әзірге дереккөздерге сілтеме жасап берілген.
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