Кемелердің басым бөлігі бұғаздың екі жағында тоқтап тұр.

Ормуз бұғазы арқылы тек Иран мен Қытайдың кемелері өткізіліп жатыр. Бұл туралы Иранның Ислам революциясы сақшылары корпусының (КСИР) Telegram-арнасында хабарланған, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Кемелердің басым бөлігі Ормуз бұғазының екі жағында тоқтап тұр және оны кесіп өтуге тәуекел етпей отыр, - делінген хабарламада.

Сондай-ақ Парсы шығанағына америкалық кемелердің кіруіне тыйым салынғаны атап өтілді.

Еске салайық, бұған дейін Иран төңірегіндегі шиеленіс мұнай тасымалына қалай әсер ететіні туралы жаздық.

