Ормуз бұғазы мен қазақстандықтардың қалтасы: Әлемдік мұнай турбуленттілігі бағаға қалай әсер етеді
Мұнай бағасының қымбаттауы Қазақстанға қосымша табыс әкелуі мүмкін. Алайда бұл жағдаймен қатар логистикаға түсетін салмақ артып, инфляция күшеюі, теңге бағамына қысым түсуі және кейбір тауарлар мен қызмет түрлерінің қымбаттауы ықтимал.
Ормуз бұғазы төңірегіндегі жағдай қайтадан әлем экономикасы үшін негізгі тәуекелдердің біріне айналды. АҚШ Энергетикалық ақпарат басқармасының мәліметінше, 2025 жылдың алғашқы жартысында бұл бағыт арқылы тәулігіне шамамен 20,9 млн баррель мұнай мен мұнай өнімдері тасымалданған. Бұл – әлемдегі сұйық көмірсутек тұтынуының шамамен 20%-ы. АҚШ-тың Иран аумағындағы нысандарға жасаған соққылары мен сақталып отырған белгісіздік аясында 26 мамырда Brent маркалы мұнай бағасы бір баррель үшін 95–98 доллар шамасына дейін көтерілді.
BAQ.KZ тілшісі экономистен, мұнай саласының сарапшысынан және халықаралық саясаттанушыдан бұл жағдайдың Қазақстанға қалай әсер ететінін сұрап білді: қымбат мұнайдан бюджет ұта ма, әлде оның әсерін бағаның өсуі тез-ақ жоққа шығара ма?
Ормуз неге Қазақстан үшін де маңызды
Ормуз бұғазы Қазақстаннан алыс орналасқанымен, оның ел экономикасына әсері тікелей болуы мүмкін. Бұл бағыт арқылы Парсы шығанағындағы елдерден ірі көлемде мұнай мен мұнай өнімдері өтеді. Егер кеме қозғалысына шектеу қойылса немесе нарық тасымалдағы тәуекелді есепке ала бастаса, мұнай тек Азия мен Еуропа сатып алушылары үшін ғана емес, бүкіл әлемдік экономика үшін қымбаттайды.
Қазақстан үшін мұның екіжақты әсері бар. Бір жағынан, мұнайдың қымбаттауы – экспорттық табыстың артуы, бюджет пен Ұлттық қорға көбірек түсім түсуі. Екінші жағынан, әлемде энергия ресурстары бағасының өсуі көбіне тасымал, логистика, импорттық тауарлар, инфляциялық күтулер мен валюта нарығындағы қысымды қатар күшейтеді.
Қазақстанның сыртқы күйзелістерден қаншалықты қорғалғаны да – бөлек мәселе. Елдегі жанармай нарығы әлі де қатаң реттеледі, сондықтан әлемдік бағаның бензин мен дизельге бірден әсер етуі екіталай. Бірақ бұл Қазақстан толық оқшауланған деген сөз емес: ел мұнай өнімдерінің бір бөлігін импорттайды, логистикаға тәуелді және әлемдік жеткізу тізбегінің бір бөлігі болып қала береді.
«Кез келген соғыс – пайда табатын нәрсе емес»
Nazarbayev University жанындағы Ұлттық талдау орталығының жетекшісі, экономист Расул Рысмамбетов әлемдік мұнай бағасының өсуі теориялық тұрғыдан Қазақстанға қосымша табыс әкелуі мүмкін екенін айтады. Бірақ оның пікірінше, қысқа мерзімде бұған қуану дұрыс емес. Себебі әскери тәуекелдер тек мұнай нарығына емес, жалпы қаржылық тұрақтылыққа соққы береді.
АҚШ-тың Иранның жерүсті инфрақұрылымына жасаған соққылары мұнай бағасына әсер ете бастады. Бағаның өсуін күтуге болады, мүмкін Brent қайтадан бір баррель үшін 110–120 долларға дейін барар. Бұл біз үшін жақсы ма? Қысқа мерзімде – аса жақсы емес. Кез келген соғыс – соның үстінен ақша табатын нәрсе емес. Бұдан бөлек, бұл біздің қаржылық әрі экономикалық тұрақтылығымызды шайқалтады. Өйткені мәселе тек Ормуз бұғазында емес – бүкіл әлемдік саудада болып отыр, – деді Рысмамбетов.
Оның айтуынша, мұнай қымбаттаса, тек мұнай экспорттаушы елдердің табысы ғана емес, Қазақстан шетелден сатып алатын тауарлардың да шығыны артады.
Мұнай бағасының өсуі Қазақстан үшін тиімді болуы мүмкін бе? Иә, мұнай бағасы өседі. Бірақ сонымен бірге сырттан келетін тауарлардың бағасы да көтерілуі мүмкін. Барлығы қымбаттайды. Осы тұрғыдан алғанда жағдай жақсы емес. Мұнай турбуленттілігі әсер етуі мүмкін тауарлар мен қызметтердің қатарында жанармайды, билет бағасын, азық-түлікті, логистиканы атар едім. Тыңайтқыштар, керісінше, арзандауы мүмкін, ал логистика қымбаттайды, – деді экономист.
Сонымен қатар Рысмамбетов мұнай бағасының өсуі авиабилеттердің күрт қымбаттауына бірден әкеледі деп есептемейді. Оның сөзінше, бұл жерде әлемдік баға ғана емес, авиатопливо нарығын ішкі реттеу де маңызды рөл атқарады.
Қазір біз жанармай бағасын ырықтандыру кезеңіндеміз: АИ-92 мен дизель бағасы бәрібір біртіндеп босатылады. Ал авиабилеттерге келсек, олар міндетті түрде күрт қымбаттайды деп айта алмаймын. Бұған дейін авиатопливоның “қанатқа дейінгі” бағасын төмендету шаралары болды, бірақ бұл билет құнына айтарлықтай әсер еткен жоқ. Сондықтан авиабилет мәселесі әзірге ашық күйінде қалып отыр, – деді ол.
Инфляция мен теңге бағамы не болады
Экономистің пікірінше, 2026 жылдың екінші жартысында Қазақстандағы инфляцияға мұнай мен логистика ғана емес, базалық мөлшерлемеге қатысты шешімдер де әсер етеді.
Меніңше, 2026 жылдың екінші жартысында инфляцияға көбірек әсер ететін нәрсе – базалық мөлшерлеме. Несиені қолжетімді ету үшін оны қаншалықты төмендетуге дайын боламыз – маңыздысы сол. Бұл әлдеқайда маңызды фактор. Бізде көлік шығындары күрт қымбаттамауы керек, ал мұнай бойынша ішкі бағалар бар. Сондықтан ішкі мұнай бағасы күрт өседі деп ойламаймын, – деді Рысмамбетов.
Ол бюджет пен Ұлттық қорға белгілі бір әсер болатынын да жоққа шығармайды. Бірақ мұнай дағдарысын Қазақстан үшін толықтай тиімді деуге келмейді. Қаржы министрлігінің мәліметінше, 2026 жылғы бюджетте мұнайдың базалық бағасы шамамен бір баррель үшін 60 доллар деңгейінде белгіленген. Сондықтан нарықтағы жоғары баға шынымен де қосымша табыс әкелуі мүмкін.
Мұнай бағасының өсуі бюджет пен Ұлттық қорға түсетін түсімді арттыруы мүмкін. Бірақ бұл әсер шектеулі болады. КТК-ны ұмытпау керек – бұл біздің, шартты түрде айтқанда, “қазақстандық Ормуз бұғазымыз”. Негізгі мұнай экспортымыз Каспий құбыр консорциумы арқылы өтеді. Егер осы бағытта соққылар немесе іркілістер болса, бізге қиын болады. Иә, Ұлттық қорға белгілі бір түсім түседі, бірақ соғысқа қуанатындай деңгейде емес, – деді сарапшы.
Теңге бағамына келсек, Рысмамбетов негізгі факторлар ретінде Қазақстандағы базалық мөлшерлеме мен АҚШ Федералдық резерв жүйесінің саясатын атайды.
Теңге бағамына әсер ететін негізгі факторлар – біздің базалық мөлшерлеме мен ФРЖ мөлшерлемесі. Егер жылдың екінші жартысында ФРЖ мөлшерлемені төмендетсе, бұл теңгені долларға қатысты нығайтуы мүмкін. Ал егер біздің базалық мөлшерлеме де тамыз-қыркүйек айларында төмендей бастаса, бұл керісінше теңгені сәл әлсіретуі ықтимал, – деді экономист.
«Қысқа мерзімде қымбат мұнай тиімді, ұзақ мерзімде – қауіпті»
Petrocouncil кеңесінің төрағасы, мұнай сарапшысы Асылбек Жәкиев Қазақстан қысқа мерзімде қымбат мұнайдан шынымен пайда көруі мүмкін екенін айтады. Бірақ бұл әсерді асыра бағалауға болмайды: мұнай нарығы циклді, ал күрт өсімнен кейін көбіне түзету кезеңі келеді.
Ормуз бұғазы арқылы әлемдік мұнай ағынының шамамен 20%-ы өтеді. Таяу Шығыс – мұнай өндіретін ең ірі аймақ, сондықтан негізгі өндіруші елдер мен Парсы шығанағындағы жағдай бүкіл нарыққа әсер етеді. Қазақстан үшін қысқа мерзімде жоғары баға тиімді: ел қосымша табыс алып, бюджет пен Ұлттық қорды толықтыра алады. Егер бюджетте бір баға қарастырылып, нарықта мұнай одан әлдеқайда қымбат сатылса, Қазақстан бұдан ұтады, – деді Жәкиев.
Оның айтуынша, Қазақстан үшін тағы бір артықшылық – Еуропаға мұнай жеткізуші ретіндегі рөлінің артуы.
Еуропалық одақ – біздің мұнайды өткізетін негізгі премиалды нарығымыз. Қазақстан Еуропаға ірі мұнай жеткізушілердің қатарына кіріп үлгерді, ал ЕО үшін еліміз жеткізу бағыттарын әртараптандырудағы маңызды елдердің біріне айналып келеді. Бірақ ұзақ мерзімде тым қымбат мұнай – жаман. Мұнай цикличті: жоғары бағадан кейін көбіне құлдырау жүреді. Тұтынушы және дамыған елдер үшін қымбат мұнай сұраныстың төмендеуіне және экономикаға қысымға әкеледі. Меніңше, Қазақстан үшін тиімді баға – бір баррель үшін шамамен 80–90 доллар, – деді сарапшы.
Бензин неге бірден қымбаттамауы мүмкін
Классикалық нарықтық экономикада әлемдік мұнай бағасының өсуі ішкі жанармай бағасына тез әсер етеді. Бірақ Джакиевтің сөзінше, Қазақстандағы нарық басқаша жұмыс істейді: ол әлі де қатты реттелген.
Классикалық нарықтық экономикада халықаралық мұнай бағасы жанармай, бензин мен дизельдің ішкі бағасына әсер етеді. Бірақ біздегі экономиканың құрылымы сәл өзгеше. Мұнай өнімдерінің ішкі нарығы шамадан тыс реттелген. Арнайы келісімдер аясында жұмыс істейтін ірі жобалар мұнайды экспорттай алады. Ал көптеген жергілікті өндіруші мұнайды ішкі нарыққа әлемдік бағадан төмен бағамен жеткізеді. Сондықтан сыртқы турбуленттілік Қазақстанға әсер етеді, бірақ қатаң реттеу болғандықтан ішкі бағаларда күрт секіріс болмауы керек, – деді сарапшы.
Ол авиаотын мәселесіне де арнайы тоқталды. Оның айтуынша, Қазақстандағы авиаотынның қымбат болуы тек әлемдік бағамен емес, ішкі нарық құрылымымен де байланысты.
Авиаотын мәселесінде билет бағасының едәуір бөлігін жанармай құрайды. Қазақстанда авиаотын ұзақ уақыт бойы тек нарықтық факторларға байланысты қымбат болған жоқ. Нарықта делдалдар көп болды, бұл туралы Президент те айтқан. Сондықтан сыртқы мұнай турбуленттілігі әсер етуі мүмкін, бірақ негізгі мәселе – ел ішіндегі жеткізу тізбегінің қаншалықты тазарып, жеңілдетілетініне байланысты, – деді Жәкиев.
Қазақстан үшін басты қауіп – тек Ормуз емес, КТК
Джакиевтің айтуынша, Қазақстан үшін Ормуз бұғазы әлемдік баға тұрғысынан маңызды болғанымен, одан да сезімтал мәселе – Каспий құбыр консорциумының тұрақтылығы.
Қазақстан үшін үш маңызды сыртқы фактор бар: Ормуз бұғазындағы жағдай, ОПЕК+ шешімдері және КТК тұрақтылығы. Бірақ тікелей тәуекел туралы айтсақ, біз үшін КТК-дағы тұрақсыздық Ормуздан да, ОПЕК+ шектеулерінен де маңыздырақ. Өйткені мұнай экспортымыздың шамамен 80%-ы бір құбыр арқылы өтеді. Ел табысының басым бөлігі мұнай мен газдан түсетіндіктен, бір бағытқа тәуелділік – стратегиялық тәуекел, – деді Асылбек Жәкиев.
Оның пікірінше, Қазақстан үшін қымбат мұнайдан қосымша табыс алу ғана емес, сол қаражатты ұзақмерзімді жобаларға бағыттау маңызды.
Қысқа мерзімде қымбат мұнай Қазақстан үшін плюс: қосымша табыс пайда болады, бюджетті нығайтуға, кей нарықтарды алуға мүмкіндік туады. Бірақ ұзақ мерзімде бұл инфляцияға, теңге бағамына және экономиканың жалпы тұрақтылығына қысым түсіруі мүмкін. Біз мұнай табысының кезеңдерін 2000 жылдардың соңында да бастан өткердік. Сондықтан ең бастысы – бұл ақшаның желге ұшып кетпей, нақты жобаларға жұмсалуы, – деді Жәкиев.
«Мұнай бағасы 200 долларға дейін жетуі мүмкін»
Қазақстан Республикасы Президенттік орталығының креатив жобалар қызметінің жетекші сарапшысы, халықаралық саясаттанушы Алмас Аубекеров Ормуз бұғазы әлемдік энергетикалық нарық үшін негізгі тәуекел факторларының бірі болып қала беретінін айтты. Оның сөзінше, бұл өңірден мұнай сатып алмайтын елдердің өзі ықтимал шектеулердің салдарын сезінеді.
Ормуз бұғазы – әлемдегі күнделікті энергия тұтынуының шамамен 20%-ы. Ел бұл өңірден тікелей ештеңе сатып алмаса да, осындай көлем нарықтан түсіп қалса, бұл бәрібір әлемдік бағаға әсер етеді, – деді Аубекеров.
Оның айтуынша, қазір жағдай әлі де белгісіз күйде қалып отыр: келіссөздер жалғасып жатыр, бірақ шиеленістің жаңа кезеңі басталу қаупі сақталады.
Келіссөздер жалғасып жатыр, әзірге екінші раунд бола ма, жоқ па – белгісіз. Қақтығыстың әскери, ыстық фазасы қайта басталуы мүмкін. Немесе керісінше, тараптар ымыраға келуі ықтимал, – деді саясаттанушы.
Оның пікірінше, дағдарыс ұзаққа созылса, энергетикалық нарықтағы қысым күшейе түсуі мүмкін.
Егер бұл жағдай жалғаса берсе, энергетикалық дағдарыс одан сайын күшейеді. Мұнай бағасы тіпті бір баррель үшін 200 долларға дейін жетуі мүмкін, – деді Аубекеров.
Сарапшының айтуынша, Ормуз бұғазы тек мұнай үшін ғана маңызды емес. Әңгіме әлемдік экономика тәуелді болып отырған ірі сауда артерияларын бақылау туралы болып отыр.
Осындай ірі сауда артерияларын бақылау – өте маңызды нәрсе. Тарихта дәл осындай бақылаудың арқасында империялар құрылған: Суэц каналы, Панама каналы, Дарданелл бұғазы және басқа бағыттар, – деді ол.
Қазақстанда нақты не қымбаттауы мүмкін
Ормуз бұғазына байланысты Қазақстанда барлық баға бірден өсіп кетеді деу қиын. Бірақ мұнай турбуленттілігі ұзаққа созылса, қысым бірнеше бағыт арқылы сезілуі мүмкін.
Біріншісі – логистика. Қымбат мұнай мен теңіз бағыттарындағы тәуекел тасымал, сақтандыру және жеткізу құнын арттырады. Бұл әсіресе ұзақ халықаралық тізбек арқылы келетін импорттық тауарларға әсер етуі мүмкін.
Екіншісі – жанармай. Қазақстанның ішкі нарығы реттелетіндіктен, әлемдік баға АИ-92, дизель немесе авиаотынға автоматты түрде ауыспайды. Бірақ ел сыртқы нарықтан толық оқшауланбаған, ал жанармай бағасын біртіндеп ырықтандырудың өзі оның құнына әсер етеді.
Үшіншісі – авиабилеттер. Сарапшылар нақты болжам айтпайды: бір жағынан, авиаотын ұшу құнының едәуір бөлігін құрайды, екінші жағынан, керосин бағасына қатысты ішкі шешімдер мен делдалдар мәселесі әлемдік мұнай бағасынан да маңызды болуы мүмкін.
Төртіншісі – инфляция мен теңге бағамы. Қымбат мұнай әдетте шикізат экспорттайтын елдердің валютасын қолдайды. Бірақ Қазақстан жағдайында бәрі күрделірек: теңгеге базалық мөлшерлеме, ФРЖ шешімдері, Ресейдегі жағдай, экспорт бағыттары мен бизнес күтулері әсер етеді.
Қазақстан үшін Ормуз дағдарысы – ел экономикасының мұнайға, сыртқы логистикаға және бір негізгі экспорттық бағытқа қаншалықты тәуелді екенін көрсететін сынақ. Қымбат мұнай уақытша түрде бюджет пен Ұлттық қорға қосымша табыс әкелуі мүмкін, бірақ сонымен бірге шығындардың өсуі, бағаның қымбаттауы, теңге құбылмалылығы мен КТК төңірегіндегі тәуелділік тәуекелдерін де күшейтеді.
Сарапшылардың негізгі қорытындысы – Қазақстан жоғары мұнай бағасынан қысқа мерзімде пайда көруі мүмкін. Бірақ стратегиялық тұрғыдан ел үшін шектен тыс қымбат мұнай емес, тұрақты нарық, болжамды логистика және экспорт бағыттарын әртараптандыру әлдеқайда тиімді.
Ең оқылған:
- Өзара құрмет пен сенім қағидатына негізделген – Путин Қазақстан мен Ресейдің серіктестігі туралы
- АҚШ пен Иран келіссөздері тағы да тоқырауға ұшырады
- Қазақстан күрестен жастар арасындағы Азия чемпионатынан 22 медаль жеңіп алды
- Арқалықтағы жылу мен электр желілерін жаңартуға 5,8 млрд теңге бөлінді
- Көк кілем, домбыра және мемлекеттік протокол: Астанада Владимир Путинді қалай қарсы алды