Оралда тұрмыстық қалдықтар полигоны өртенді
Өртті сөндіруге ТЖМ мен жергілікті атқарушы органдардың күштері мен құралдары жұмылдырылды.
26 Қыркүйек 2026, 20:53
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