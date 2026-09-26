Оралда тұрмыстық қалдықтар полигоны өртенді

Өртті сөндіруге ТЖМ мен жергілікті атқарушы органдардың күштері мен құралдары жұмылдырылды.

26 Қыркүйек 2026, 20:53
АВТОР
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istockphoto.com 26 Қыркүйек 2026, 20:53
26 Қыркүйек 2026, 20:53
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Фото: istockphoto.com
Орал қаласының Зачаганск кентіндегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында қоқыс өртенді.

Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелері жедел жетті. Өрт сөндірушілердің шұғыл әрекетінің арқасында жалынның таралуына жол берілмеді. Өрт 500 шаршы метр аумақта оқшауланды.

Қазіргі уақытта жекелеген учаскелерде бықсып жатқан қоқыс орындарына су себу жұмыстары жүргізіліп, су себілген және сөндірілген аумақтарға топырақ төселіп жатыр.

Өртті толық сөндіру жұмыстары жалғасуда. Жағдай Төтенше жағдайлар министрлігінің бақылауында.

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