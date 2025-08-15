Оралда ер адам баласын қамап ұстап, қатыгездік көрсеткен

Орал қаласында ер адам өз баласын тілін кәлимаға келтіре алмағаны үшін ұрып, қатыгездік көрсеткен. Бұл туралы ақпарат әуелі әлеуметтік желіде тарады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұрынғы жұбайының айтуынша, ер адам баласын қамап ұстап, тілін кәлимаға келтіруден бас тартқаны үшін ұрған. Салдарынан бала сөйлеуден қалып, медициналық диагноз қойылған. Әйелдің сөзінше, полицияға шағым түсірілгенімен, әкесі жауапқа тартылмаған. Сонымен қатар, ол жұмыссыз ретінде тіркеліп, табысын және дүние-мүлкін жасырып отырған.
БҚО полиция департаментінің дерегінше, 2021 жылы діни некеде тұрған ерлі-зайыптылар арасында тұрмыстық жанжалдар болған. Әйелдің өтінішімен полиция ер адамға қатысты қорғау нұсқамасын шығарған. Сол жылдың маусым айында әйел Оралдағы дағдарыс орталығына орналасып, кейін Тараз қаласына көшкен.
Қазір анасы мен баласы Таразда тұрады, бала түзету-оңалту бағыты бойынша жұмыс істейтін балабақшаға барады.
Ведомство өкілдері балаларға қатысты кез келген зорлық-зомбылық фактілеріне заң аясында қатаң шара қолданылатынын атап өтті. Бұл іс БҚО полиция департаменті басшылығының бақылауында.