Оқушылардың қысқы каникул уақыты өзгерді
Бекітілген кестеге сәйкес, оқушылар 28 желтоқсаннан бастап демалады. Ал сабақ 2027 жылғы 11 қаңтарда қайта басталады.
23 Қараша 2026, 07:57
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23 Қараша 2026, 07:5723 Қараша 2026, 07:57
40Фото: gov/kz
Бекітілген кестеге сәйкес, оқушылар 28 желтоқсаннан бастап демалады. Ал сабақ 2027 жылғы 11 қаңтарда қайта басталады.
Бірінші сынып оқушылары үшін қосымша қысқы демалыс қарастырылған. Олар 2027 жылғы 8-14 ақпан аралығында тағы жеті күн демалады.
Бұдан бөлек, желтоқсанда оқушыларды мерекелік демалыс күні күтіп тұр. 16 желтоқсанда Қазақстан Тәуелсіздік күнін атап өтеді. 2026 жылы мереке сәрсенбіге сәйкес келеді, сондықтан демалыс күндерін ауыстыру жоспарланбаған.
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