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  • Оңтүстік Корея Солтүстік Кореямен шекарада қауіпсіздік режимін жеңілдетеді

Оңтүстік Корея Солтүстік Кореямен шекарада қауіпсіздік режимін жеңілдетеді

Алайда бұл өз жерлерін игергісі келетін жергілікті тұрғындар үшін кедергіге айналып, олардың күнделікті өмірінде қолайсыздықтар тудырды.

Бүгiн 2026, 01:54
АВТОР
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dw.com Бүгiн 2026, 01:54
Бүгiн 2026, 01:54
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Фото: dw.com
 
Оңтүстік Кореяның Қорғаныс министрлігі бейбіт тұрғындардың кіруін қамтамасыз ету мақсатында Солтүстік Кореямен шекара бойындағы буферлік аймақтағы шектеулерді жеңілдету жоспарын ұсынды.

Құжатқа сәйкес, әскери демаркация сызығынан азаматтық бақылау сызығына дейінгі қашықтық қазіргі 10 шақырымнан шамамен 6 шақырымға дейін қысқарады.

Азаматтық бақылау сызығы Корея соғысынан кейін (1950-1953) кореяаралық шекара бойындағы қоғамдық қолжетімділікті шектеу және әскери нысандарды қорғау үшін құрылды.

Жоспарға сәйкес, бұрын бақыланатын қауіпсіздік аймағы ретінде жіктелген аумақ шектеулі қауіпсіздік аймағы болып өзгертіледі. Бұл тиісті органдардан рұқсат алғаннан кейін жер учаскелерінде құрылыс жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.

Ұсынылған шаралар Қорғаныс министрлігі, Штаб бастықтарының біріккен комитеті және жергілікті билік органдарының бірқатар шолуынан кейін кезең-кезеңімен аяқталып, жүзеге асырылады.

Азаматтық тұлғалардың жекеменшік өмірге қауіп төндіретін нысандарға кіруін мақұлдау процесін жеңілдету үшін үкімет 2027 жылы мобильді қосымшалар мен аутентификация жүйесін енгізуді жоспарлап отыр.

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