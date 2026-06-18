Оңтүстік Корея Солтүстік Кореямен шекарада қауіпсіздік режимін жеңілдетеді

Құжатқа сәйкес, әскери демаркация сызығынан азаматтық бақылау сызығына дейінгі қашықтық қазіргі 10 шақырымнан шамамен 6 шақырымға дейін қысқарады.
Азаматтық бақылау сызығы Корея соғысынан кейін (1950-1953) кореяаралық шекара бойындағы қоғамдық қолжетімділікті шектеу және әскери нысандарды қорғау үшін құрылды.
Жоспарға сәйкес, бұрын бақыланатын қауіпсіздік аймағы ретінде жіктелген аумақ шектеулі қауіпсіздік аймағы болып өзгертіледі. Бұл тиісті органдардан рұқсат алғаннан кейін жер учаскелерінде құрылыс жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.
Ұсынылған шаралар Қорғаныс министрлігі, Штаб бастықтарының біріккен комитеті және жергілікті билік органдарының бірқатар шолуынан кейін кезең-кезеңімен аяқталып, жүзеге асырылады.
Азаматтық тұлғалардың жекеменшік өмірге қауіп төндіретін нысандарға кіруін мақұлдау процесін жеңілдету үшін үкімет 2027 жылы мобильді қосымшалар мен аутентификация жүйесін енгізуді жоспарлап отыр.