Оңтүстік Америкадағы Гайана жағалауында 116 адам мінген кеме аударылып қалды
Апаттан кейін ауқымды іздестіру-құтқару операциясы басталып, ондаған адам құтқарылды, қалғандарын іздеу жалғасып жатыр.
19 Шілде 2026, 13:48
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19 Шілде 2026, 13:4819 Шілде 2026, 13:48
171Фото: Demerara Waves
Гайананың астанасы Джорджтауннан Порт-Кайтума қаласына бағыт алған MV BARIMA паромы ел жағалауында, Барима-Уайни өңіріне бара жатқан жолда аударылып қалды. Бұл туралы Demerara Waves хабарлады.
Қоғамдық жұмыстар министрі Хуан Эджхиллдің айтуынша, паром бортында шамамен 116 адам болған. Қазіргі уақытта сегіз жолаушы құтқарылды. Іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Министрдің мәліметінше, құтқарушылар аударылған кемені борттағы адамдардың дабыл зымырандарын атып, көмекке белгі беруінің арқасында анықтаған.
Оқиғаның себептері анықталып жатыр. Билік іздестіру-құтқару операциясы сәтті аяқталып, қалған жолаушылардың аман-есен табылатынына үміт білдірді.
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