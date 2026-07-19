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  • Оңтүстік Америкадағы Гайана жағалауында 116 адам мінген кеме аударылып қалды

Оңтүстік Америкадағы Гайана жағалауында 116 адам мінген кеме аударылып қалды

Апаттан кейін ауқымды іздестіру-құтқару операциясы басталып, ондаған адам құтқарылды, қалғандарын іздеу жалғасып жатыр.

19 Шілде 2026, 13:48
АВТОР
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Demerara Waves 19 Шілде 2026, 13:48
19 Шілде 2026, 13:48
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Фото: Demerara Waves

Гайананың астанасы Джорджтауннан Порт-Кайтума қаласына бағыт алған MV BARIMA паромы ел жағалауында, Барима-Уайни өңіріне бара жатқан жолда аударылып қалды. Бұл туралы Demerara Waves хабарлады.

Қоғамдық жұмыстар министрі Хуан Эджхиллдің айтуынша, паром бортында шамамен 116 адам болған. Қазіргі уақытта сегіз жолаушы құтқарылды. Іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.

Министрдің мәліметінше, құтқарушылар аударылған кемені борттағы адамдардың дабыл зымырандарын атып, көмекке белгі беруінің арқасында анықтаған.

Оқиғаның себептері анықталып жатыр. Билік іздестіру-құтқару операциясы сәтті аяқталып, қалған жолаушылардың аман-есен табылатынына үміт білдірді.

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