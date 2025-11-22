Оңтүстік Африкада G20 саммиті басталды

Йоханнесбургте (ОАР) Оңтүстік Африка Республикасының президенті Сирил Рамафоса төрағалығымен "Үлкен жиырмалық" (G20) елдері көшбасшыларының саммиті өз жұмысын бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
G20 саммиті 22–23 қараша күндері «Ынтымақ, теңдік және тұрақты даму» ұранымен өтуде.
Әлемдік экономикалық өндірістің 85%-ын, жаһандық сауданың 75%-ын және планета халқының үштен екісін қамтитын G20 елдерінің басшылары әлем экономикасының болашағын айқындайтын реформаларды талқылау үшін үш сессиядан тұратын кездесуге жиналды.
Бірінші сессияда жаһандық қаржы және экономикалық жүйені нығайту, әлемдік рецессия қаупін болдырмау, протекционизмнің алдын алу, сондай-ақ экономикадағы тұрақты өсімге көшу мәселелері қарастырылады.
Екінші сессияда апат тәуекелдерін азайту, климаттың өзгеруімен күрес, әділ энергетикалық ауысуды қамтамасыз ету және азық-түлік жүйелерін нығайту тақырыптары талқыланбақ. Сессиядан кейін көшбасшылар жұмыс бабындағы кешкі аста пікір алмасады.
Үшінші сессия әлем экономикасы үшін аса маңызды критикалық минералдарды өндіру мен саудасына және жасанды интеллект мәселелеріне арналады.
G20 саммитінің Африка құрлығындағы алғашқы рет өткізіліп отырғаны атап өтерлік жайт. Африка одағы (АО) саммитке тұрақты мүше ретінде қатысып отыр. Ұйымды Африка одағы комиссиясының төрағасы Махмуд Али Юсуф таныстырады.
G20 — 19 мемлекет пен екі аймақтық бірлестіктен (Еуропалық одақ және Африка одағы) тұратын форум. Оған мыналар кіреді: Аргентина, Австралия, Бразилия, Ұлыбритания, Германия, Үндістан, Индонезия, Италия, Канада, Қытай, Мексика, Ресей, Сауд Арабиясы, АҚШ, Түркия, Франция, ОАР, Оңтүстік Корея, Жапония, сондай-ақ ЕО және АО.
Шақырылған елдер қатарында Мысыр, Біріккен Араб Әмірліктері, Нигерия және Вьетнам бар.
Саммитке Түркия президенті Реджеп Тайип Ердоған, Франция президенті Эммануэль Макрон, Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди, Германия канцлері Фридрих Мерц, Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер, Бразилия президенті Луис Инасиу Лула да Силва, Италия премьері Джорджа Мелони, Жапония премьер-министрі Такаити Санаэ, Канада премьер-министрі Марк Карни, Австралия премьері Энтони Альбанезе, Еуропалық кеңес төрағасы Антониу Кошта, Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен және БҰҰ бас хатшысы Антониу Гутерриш қатысуда.
Қытай атынан ҚХР Мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Цян өкілдік етеді, ал Ресейді — Ресей Президент әкімшілігі басшысының орынбасары Максим Орешкин таныстырады. Аргентина мен Мексиканы сыртқы істер министрлері қатыстырған.
АҚШ президенті Дональд Трамп саммитке қатысудан бас тартып, Оңтүстік Африкадағы "ақ нәсілді азшылыққа қатысты нәсілдік кемсітушілік" айыбын алға тартқан. АҚШ делегациясын Преториядағы АҚШ елшілігінің уақытша сенімді өкілі Марк Д. Диллард басқарады.
Саммит аясында төрағалықты ОАР-ден АҚШ-қа беру рәсімі өтеді.
G20 саммитіне байланысты Йоханнесбургте қауіпсіздік шаралары барынша күшейтілген.