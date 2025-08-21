Өңірлердің жылыту маусымына дайындығы қалай?

Үкіметтік жұмыс топтары өңірлердің жылыту маусымына дайындығын тексеруде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекет басшысының "Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм" Жолдауындағы тапсырмаларды жүзеге асыру аясында Үкімет өңірлердің алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстарын кешенді түрде тексеріп жатыр. Басты назар — энергетикалық инфрақұрылымы әбден тозған және апат қаупі жоғары облыстарда.
Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша үкіметтік жұмыс топтары өңірлерге аттанды.
20 тамызда өңірлік инспекторлар әрі кеңесшілер Ермек Маржықпаев пен Ералы Тоғжанов Абай және Маңғыстау облыстарындағы дайындық барысын тексерді.
Семейде Ермек Маржықпаев қалалық жылу көздерінде, оның ішінде «Ғаббасова», «Орталық», АҚ-3 қазандықтарында, сондай-ақ ЖЭО-1, АҚ-1 және 103-103А қазандықтарында жүргізіліп жатқан ағымдағы жұмыстармен танысты. Қазіргі таңда қаланың жылу көздері жылыту маусымына орташа есеппен 86% дайын. Осы ретте 12 нысанда жөндеу жұмыстары әлі жүріп жатыр.
Жалпы облыс бойынша 23 энергия көзі мен 26 шақырым жылу желілерінде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде нысандар 82,8%-ға дайын. 2025 жылға жоспарланған іс-шаралар нәтижесінде жылу желілерінің тозуы 59,4%-дан 56,6%-ға дейін төмендейді.
Маңғыстау облысына жұмыс сапарында Ералы Тоғжанов «МАЭК» энергия кешенін жаңғыртуға қатысты жүйелі мәселелерге назар аударды. Кәсіпорында жоспарлы жөндеу жұмыстары кестеге сәйкес: №2 ЖЭС энергия блогы толықтай жөнделіп бітті, ЖЭО-2-де қазан агрегаты мен турбинаға, сондай-ақ ЖЭО-1-дегі қазандық қондырғыларына жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Айта кету керек, бұған дейін Үкімет резервінен «МАЭК» реконструкциясына қаражат бөлінген.
Бұдан бөлек, Ақтаудағы жылу желілерін жаңарту жобалары да ерекше назарда. Қалада кезең-кезеңімен 44 шақырым магистралдық және 10 шақырымнан астам шағын аудандардағы ішкі құбырлар ауыстырылып жатыр. Қазіргі таңда желілердің орташа тозу деңгейі 79%, ал жобаны іске асырғаннан кейін бұл көрсеткіш 75%-ға дейін төмендейді. Тұрғын үй қоры мен әлеуметтік нысандар жылыту маусымына 80% дайын.
Жылыту маусымына дайындық Үкіметтің ерекше бақылауында тұр.