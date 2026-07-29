Еліміздегі теміржол инфрақұрылымы қалай жаңарып жатыр?
Қазақстанда теміржол инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары қарқын алып келеді. Соңғы уақытта Қарағанды, Ақмола, Қостанай және Қызылорда облыстарында бірқатар теміржол вокзалдары қайта жаңартылып, пайдалануға берілді. Бұл жобалар жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттырумен қатар, қауіпсіздік талаптарын күшейтуге, өңірлердің көлік әлеуетін дамытуға және елді мекендердің әлеуметтік инфрақұрылымын жаңғыртуға бағытталған.
Ескі вокзалдарға жаңа тыныс
Жаңғырту жұмыстары барысында ондаған жыл бұрын салынған вокзал ғимараттары толықтай жаңартылды. Мәселен, Қарағанды облысындағы Дария станциясының 1940 жылы пайдалануға берілген екі қабатты вокзалы толық реконструкциядан өтті. Ғимараттың тарихи аумағы сақталғанымен, инженерлік желілер жаңартылып, өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес эвакуациялық шығу жолдары салынды.
Осы облыстағы Мырза станциясының 1987 жылы салынған вокзалы да жаңартылып, ішкі бөлмелері мен қасбеті жөнделді. Ал Сарыбел станциясында 1965 жылғы вокзал кешені толық жаңғыртылып, шатырынан бастап инженерлік жүйелеріне дейін түгел ауыстырылды.
Қостанай облысындағы Железорудная станциясында бұрынғы 1959 жылғы вокзал толық бұзылып, оның орнына заманауи бір қабатты жаңа кешен тұрғызылды. Ал Қызылорда облысындағы Сексеуіл вокзалы тарихи келбетін сақтай отырып, қазіргі заман талабына сай қайта жаңартылды.
Ақмола облысында Аршалы және Сарыоба вокзалдары күрделі жөндеуден өтіп, инженерлік инфрақұрылымы жаңартылып, жолаушыларға қолайлы жаңа кеңістіктер қалыптастырылды.
Қауіпсіздік пен қолжетімділік – басты басымдық
Барлық жобалардың ортақ ерекшелігі – қауіпсіздік талаптарының күшейтілуі. Вокзалдарда жаңа эвакуациялық шығулар салынды, өртке қарсы жүйелер жетілдірілді, инженерлік коммуникациялар толық ауыстырылды.
Сонымен қатар, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қажеттіліктері ескеріліп, пандустар, арнайы кіреберістер және қолжетімді инфрақұрылым қарастырылды. Перрондар жаңартылып, күту залдары жаңа жиһаздармен және ақпараттық жабдықтармен қамтамасыз етілді.
Құрылыс кезінде негізінен қазақстандық өндірістің материалдары пайдаланылып, олардың беріктігіне, өртке төзімділігіне және ұзақ мерзімділігіне басымдық берілді.
Мыңдаған жолаушыға қызмет көрсететін маңызды нысандар
Жаңартылған вокзалдардың көбі өңірлік және республикалық маңызы бар теміржол бағыттарының торабында орналасқан.
Мысалы:
- Дария станциясы арқылы Астана, Қарағанды, Жезқазған, Семей, Балқаш, Павлодар, Түркістан, Шымкент, Шу, Тараз, Маңғыстау және Бейнеу бағыттарына қатынайтын 10 пойыз өтеді;
- Мырза станциясында тәулігіне 6 жолаушылар пойызы қатынайды;
- Сарыбел арқылы күн сайын 12 пойыз жүреді;
- Железорудная станциясы тәулігіне орта есеппен 452 жолаушыға қызмет көрсетіп, 12 пойызды қабылдайды;
- Сексеуіл станциясы тәулігіне шамамен 300 жолаушыға қызмет көрсетіп, Қазақстанның ірі қалалары мен Ресей, Өзбекстан және Қырғызстан бағытындағы 30 жолаушылар пойызының қозғалысын қамтамасыз етеді.
Бұл көрсеткіштер жаңартылған вокзалдардың тек жергілікті тұрғындар үшін ғана емес, республикалық және халықаралық қатынастар үшін де маңызды көлік торабы екенін көрсетеді.
Өңірлік дамуға серпін беретін жобалар
Теміржол вокзалдарын жаңарту тек ғимараттарды жөндеумен шектелмейді. Бұл өңірлердің экономикалық және әлеуметтік дамуына ықпал ететін кешенді инфрақұрылымдық жоба.
Жаңартылған вокзалдар тұрғындардың сапалы көлік қызметіне қолжетімділігін арттырып, ішкі туризмнің дамуына, өңіраралық байланыстың нығаюына мүмкіндік береді. Сонымен қатар, теміржол желісі бойындағы шағын елді мекендердің де инфрақұрылымдық тартымдылығы артып келеді.
Мәселен, Қызылорда облысында магистральдық теміржол желісінің жалпы ұзындығы 1051,7 шақырымды құрайды. Өңірде 80 шақырымнан астам теміржол жолдарына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл теміржол саласын кешенді жаңғырту жұмыстарының бір бөлігі саналады.
Мемлекет қолдаған ірі инфрақұрылымдық бағдарлама
Жобалардың басым бөлігі Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау аясында жүзеге асырылып жатыр. Оларды Қазақстан Республикасы Үкіметі, Көлік министрлігі, облыс әкімдіктері және «Самұрық-Қазына» АҚ қолдап отыр. Қаржыландыру негізінен «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясының өз қаражаты есебінен жүзеге асырылуда.
Бұл тәсіл көлік инфрақұрылымын кезең-кезеңімен жаңартып, өңірлердегі әлеуметтік нысандардың сапасын арттыруға мүмкіндік беруде.
Жаңғырту жалғасады
Соңғы айларда бірнеше облыста қатарынан вокзалдардың пайдалануға берілуі елімізде теміржол инфрақұрылымын жаңғырту жүйелі сипат алғанын аңғартады. Мұндай жобалар жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, көлік логистикасының тиімділігін арттыруға, өңірлердің инвестициялық және туристік әлеуетін күшейтуге де оң әсер етеді.
Теміржол – Қазақстандағы негізгі көлік дәліздерінің бірі. Сондықтан вокзалдарды заман талабына сай жаңарту халыққа көрсетілетін қызмет сапасын арттырып қана қоймай, елдің транзиттік мүмкіндігін күшейтетін маңызды стратегиялық қадам ретінде бағаланады.
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