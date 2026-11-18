Қазақстанда құрылыс жұмыстары мен тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі өсті
Қазақстанда құрылыс жұмыстарының көлемі 13,1%-ға өсті.
2026 жылғы қаңтар-қазанда Қазақстанда құрылыс жұмыстарының көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13,1%-ға өсті. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Республика бойынша құрылыс жұмыстарының жалпы көлемінен жеке құрылыс ұйымдарымен 89,5%, шетелдік – 9,8%, мемлекеттік – 0,7% орындалды. 2026 жылғы қаңтар-қазанда құрылыс жұмыстары көлемінің 2025 жылғы қаңтар-қазанмен салыстырғанда өсуі имараттарды салу және жөндеу жұмыстарына (15,8%) байланысты. 2026 жылғы қаңтар-қазанда орындалған құрылыс жұмыстарының түрлері бойынша ең көп үлесті автомобиль, теміржолдары мен метролар (25,4%), тұрғын емес ғимараттар (21,5%) және тұрғын үйлердің (12,6%) құрылысы алады, - делінген хабарламада.
Статистика деректеріне сәйкес, аумақтық бөліністе республиканың он сегіз өңірінде құрылыс жұмыстары көлемінің ұлғаюы байқалады.
Едәуір өсу Ұлытау (2,3 есе), Қызылорда (30,5%),Атырау (25,7%)және Павлодар (23,8%) облыстарында, Алматы қаласында (23,1%), Түркістан (20,6%), Шығыс Қазақстан (15,5%), Батыс Қазақстан (15,4%), Ақтөбе (14,2%) және Абай (13,1%) облыстарында және Астана қаласында (11,8%) байқалады. 2026 жылғы қаңтар-қазанда пайдалануға берілген жаңа объектілердің жалпы алаңы 18316,3 мың шаршы метрді құрады. Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы алаңы 2025 жылғы қаңтар-қазанмен салыстырғанда 2,1% көбейіп, 14919,8 мың шаршы метрді құрады, олардан 9643,3 мың шаршы метр - көп пәтерлі және 5212,3 мың шаршы метр - жеке үйлер. Тұрғын үйлердің едәуір бөлігін – 14178,1 мың шаршы метрді немесе 95%-ын жеке құрылыс салушылар, оның ішінде, 5648,1 мың шаршы метрді халық пайдалануға берген, - делінген мәліметте.
Сондай-ақ, тұрғын үй құрылысының едәуір көлемі өңірлік бөліністе Алматы облысында тіркелген.
Мұнда 1 107,5 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, өсім 16,9%. Түркістан облысында 988,5 мың шаршы метр (+6,2%), Қызылорда облысында 804,1 мың шаршы метр (+4,9%), Ақтөбе облысында 760,8 мың шаршы метр (+2,2%) және Жамбыл облысында 588,3 мың шаршы метр (+0,4%) тұрғын үй пайдалануға берілді. 2026 жылғы қаңтар-қазанға білім беру және денсаулық сақтау саласында 22610 оқушы орнына арналған 44 жалпы білім беретін мектеп, 5437 орынға арналған 37 мектепке дейінгі ұйымдар және ауысымда 328 келіп-кетушіге арналған 9 амбулаториялық-емханалық ұйымдар, сондай-ақ ауруханаға 120 төсек-орын қосымша пайдалануға берілді, - дейді Ұлттық статистика бюросының баспасөз қызметі.
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