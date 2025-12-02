Өңірлерде көктемгі су тасқынына дайындық жүріп жатыр

Елімізде алдағы көктемгі су тасқыны кезеңіне белсенді дайындық жалғасуда. Елді мекендерді су басу қаупін азайтуға және тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған инженерлік және профилактикалық жұмыстар жүргізілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Батыс Қазақстан облысында ТЖМ ТЖ жою департаментінің бастығы Руслан Қасыбаев су тасқынына қарсы іс-шаралар кешенін іске асыруды бақылау үшін Орал қаласына, сондай-ақ Сырым, Қаратөбе, Шыңғырлау, Бөрлі аудандарына және Бәйтерек ауданына барды. 2025 жылға жоспарланған 35 инженерлік іс-шараның 54%-і орындалды.
Негізгі нәтижелердің ішінде 12 км қорғаныс бөгеттері нығайтылды, 0,6 км канал кеңейтілді, 1,3 км арық жүйесі салынды, бір су айдынына жөндеу жүргізілді. Оралда Орал өзенінің жағалау сызығын нығайту бойынша жұмыстардың 90%-ы аяқталды. Аудандарда өзен арналарын тазарту және кеңейту, шлюздер салу, су өткізгіш құбырларды орнату жалғасуда. Жайық, Шаған және Дерқұл өзендеріндегі гидрологиялық жағдайды бақылау үшін үш автоматтандырылған гидропост орнатылды.
Павлодар облысында 30 шақырымға жуық қорғаныс және жол құрылыстары нығайтылып, қалпына келтірілді, 29 су өткізу құбыры орнатылды және жөнделді. Елді мекендерде арықтар мен су бұру арналарын тазалау және орнату жұмыстары жалғасуда. Негізгі объектілердің қатарында: Ақсу қаласының 14-15 шағын аудандарында арық жүйесін жайластыру, Ә. Марғұлан ауылының (Екібастұз аймағы) айналасында қорғаныш үйіндісі мен арық жүйесін тұрғызу, Ақтоғай ауданы Жалаулы ауылында қорғаныш үйіндісін салу, Баянауыл ауданы Қ. Сәтбаев және Жаңажол ауылдық округтерінде Лиманды суарудың гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау бар. Ерекше назар Рождественка ауылына аударылуда, онда тұрғын үй секторын ықтимал су тасқынынан қорғауға арналған шұңқыры бар қорғаныс үйіндісі салынуда.
Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Малайсары ауылында соңғы жылдардағы су тасқынының салдарын жою жөніндегі негізгі іс-шаралар аяқталуға жақын. 1,3 км қорғаныс бөгетін салу және жаңа көпір орнату еріген судың қауіпсіз өтуін қамтамасыз етеді, су басу қаупін азайтады және тұрақты көлік байланысын қалпына келтіреді.
Іске асырылып жатқан кешенді шаралар өңірлердің қорғалу деңгейін едәуір арттырады және көктемгі су тасқынына байланысты орын алуы мүмкін қауіптерді азайтады.