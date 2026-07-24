Өңдеу өнеркәсібінің өсуі және логистика: Маңғыстау облысының I жартыжылдықтағы қорытындысы
Маңғыстау облысының өнеркәсіп кәсіпорындары жыл басынан бері 2,1 трлн теңгеге өнім өндіріп, 3,6%-ға нақты өсім көрсетті. Өнеркәсіп өндірісінің құрылымында негізгі өзгерістер байқалуда: дәстүрлі өндіруші салалармен қатар өңдеу өнеркәсібі озық өсім қарқынын көрсетті.
Мемлекет басшысының ұлттық экономиканы әртараптандыру және елдің көлік-логистикалық әлеуетін ашу жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру аясында Маңғыстау облысында өңдеу секторы мен инфрақұрылымдық әлеуетін нығайту бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша өңір негізгі бағыттарда тұрақты даму қарқынын көрсетті. Экономикалық өсімнің негізгі үлесі өңдеу өнеркәсібі, құрылыс саласы және көлік-логистика кешені есебінен қамтамасыз етілді. Өңірдің 2026 жылдың бірінші жартыжылдығындағы негізгі нәтижелері мен экономика құрылымындағы өзгерістер туралы Primeminister.kz сайты шолу жариялады.
Өңдеу өндірісі жетекші орынға шықты: Маңғыстау экономикасының дәстүрлі құрылымы өзгеруде
Маңғыстау облысының өнеркәсіп кәсіпорындары жыл басынан бері 2,1 трлн теңгеге өнім өндіріп, 3,6%-ға нақты өсім көрсетті. Өнеркәсіп өндірісінің құрылымында негізгі өзгерістер байқалуда: дәстүрлі өндіруші салалармен қатар өңдеу өнеркәсібі озық өсім қарқынын көрсетті. Биылғы қаңтар–маусым айларында өңдеу өнеркәсібінде өндірілген өнім көлемі 39%-ға артып, 186 млрд теңгеге жетті. Бұл көрсеткіштер шикізаттық емес сектордың дәйекті түрде кеңейіп келе жатқанын және қосылған құны жоғары өнім өндірісінің артып отырғанын айқын көрсетеді. Оң серпін инвестиция саласында да сақталуда. Алты айдың қорытындысы бойынша негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі шамамен 500 млрд теңгені құрады.
Өнеркәсіптік және көлік инфрақұрылымының дамуы өңірдің құрылыс кешенінің қарқынды жұмысына серпін беруде. Нәтижесінде орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі 11,8%-ға өсіп, 178,3 млрд теңгені құрады.
Өңірде тұрғын үй құрылысы да қарқынды жалғасуда. Жыл басынан бері 275 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,6%-ға жоғары. Тұрғын үй қорының ұлғаюы халықтың тұрмыс сапасын жақсартып, қалалық инфрақұрылымның одан әрі дамуына ықпал етуде.
Каспий экономиканы жеделдетуде: көлік қызметтері 8,5%-ға өсті
Маңғыстау облысының қолайлы географиялық жағдайы және теңіз порттарының болуы оның транзиттік тасымалдарды дамытудағы ерекше рөлін айқындайды. Теңіз және құрлық дәліздері арқылы жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы нәтижесінде көлік қызметтері 8,5%-ға өсіп, 272,6 млрд теңгені құрады. Порт инфрақұрылымының жүктемесін одан әрі арттыру, Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту және теміржол, автомобиль мен теңіз тасымалдары арасындағы байланыстарды нығайту айрықша маңызға ие.
Ішкі саудада да оң көрсеткіштер байқалды. Оның айналымы 500 млрд теңгеге жетіп, нақты мәнде 3,3%-ға өсті. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 17,8 млрд теңгені құрады. Өткен жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда көрсеткіш 1,9%-ға өсті.
9 мыңнан астам жұмыс орны және жалақының өсуі: Маңғыстаудың әлеуметтік динамикасы
Экономиканың дамуы жұмыспен қамту мен халықтың табысының өсуімен қатар жүреді. 2026 жылдың басынан бері Маңғыстау облысында 9 мыңнан астам жұмыс орны ашылды. Оның 3 780-і тұрақты, тағы 5 367-сі уақытша.
Бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша жұмыссыздық деңгейі бір жыл бұрынғы 5,1%-ға қарағанда 5%-ға дейін төмендеді. Орташа айлық жалақы 6,2%-ға артып, 660 мың теңгеге жуықтады. 2025 жылдың осы кезеңінде шамамен 622 мың теңгені құрады.
Ең оқылған:
- Көліктің төбесіне жетті: Астанада қатты жауын салдарынан машиналар суға батты
- Құрылтай сайлауы-2026: Бас прокуратура сайлауалды үгіт-насихат ережелерін еске салды
- Ер адам балконнан секірмек болған әйелін полицейлер келгенше ұстап тұрды
- Венесуэла мұнайы АҚШ қазынасын 13 млрд долларға толықтырды
- Құрылтай сайлауы: 145 мандатқа 545 кандидат таласады