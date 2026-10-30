Олжас Бектенов Қырғызстанға барды: Қандай келісімдер жасалды?
Бішкекте өткен форумда Қазақстан мен Қырғызстан сауда, туризм және логистика салаларындағы ынтымақтастықты кеңейтуге келісті.
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов Қырғыз Республикасына жасаған ресми сапары аясында «Стратегиялық әріптестікті дамытудағы өңірлердің рөлі» атты Қазақстан мен Қырғызстанның ІІ өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысты. Сондай-ақ Бішкек қаласында Қазақстан-Қырғызстан үкіметаралық кеңесінің 14-ші отырысы өтеді.
Іс-шараға Қырғыз Республикасы Министрлер кабинетінің төрағасы – Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Касымалиев, Қазақстанның Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Ақмола, Қарағанды, Жетісу облыстарының, Алматы және Түркістан қалаларының, сондай-ақ Қырғызстанның Ыстықкөл, Шу, Талас, Ош, Жалал-Абад және Нарын облыстарының басшылары, мемлекеттік органдар мен іскерлік орта өкілдері қатысты.
Форум барысында өңірлер арасындағы тікелей байланысты нығайту, сауда-экономикалық, инвестициялық, өнеркәсіптік, көлік-логистика және туризм салаларындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелері қаралды. Жиында қалалар мен өңірлер арасындағы бауырластық байланыстарды дамыту, ынтымақтастықты кеңейту және жаңа әріптестік қатынастарды қалыптастыру мәселелеріне ерекше мән берілді.
Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың басшылығымен біз барлық елдермен ашықтыққа және сындарлы әріптестікке негізделген Әділетті әрі Озық Қазақстанды дәйекті түрде құрып жатырмыз. Мұндай ұстаным экономиканы нығайту, инвестициялық тартымдылықты арттыру, халықаралық ынтымақтастықты кеңейту және бизнес үшін барынша қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. Біз бауырлас Қырғызстанмен одақтастық қатынастарды жан-жақты дамытуға айрықша мән береміз, - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Қырғыз Республикасы Министрлер кабинетінің төрағасы – Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Касымалиев Қазақстан мен Қырғызстанның екіжақты ынтымақтастығы жаңа деңгейге шыққанын атап өтті.
Біздің екіжақты ынтымақтастығымыз түбегейлі жаңа деңгейге шықты. Біз екіжақты өзара іс-қимылды нығайтудың маңызды тетігіне айналатын екінші өңіраралық форумды өткізуге ерекше мән береміз. Қырғызстанның Шу, Талас және Ыстықкөл облыстары Қазақстанның Алматы және Жамбыл облыстарымен дәстүрлі тығыз байланыста. Сонымен қатар, біздің өңіраралық ынтымақтастығымыз шекаралас облыстармен шектелмейді. Қалаларымыз бен облыстарымыздың арасында тікелей байланыстар орнатылған, - деді Адылбек Касымалиев.
Қырғызстан – Қазақстанның маңызды сауда серіктестерінің бірі. 2025 жылдың қорытындысы бойынша екіжақты сауда көлемі 33%-ға өсіп, $2,4 млрд-қа жетті. Осы жылдың басынан бері бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда тағы 20%-ға өсті. ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов мемлекет басшылары Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаровтың екіжақты тауар айналымын $3 млрд-қа дейін ұлғайту міндетін қойғанын атап өтті.
Экономикалық байланыстарды одан әрі дамытуда шекара маңындағы аймақтарға маңызды рөл беріледі. Қазақстанның Алматы және Жамбыл облыстары Қырғызстанның Ыстықкөл, Талас және Шу облыстарымен шектеседі. Мемлекеттік шекараның жалпы ұзындығы шамамен 1,2 мың шақырымды құрайды. Жамбыл облысын шекара маңы саудасы мен логистиканың негізгі орталықтарының бірі ретінде дамытуға баса назар аударылды. Оның аумағында қазақ-қырғыз шекарасындағы 8 өткізу пунктінің 7-еуі орналасқан, елімізде қырғыздардың қатысуымен 1 мыңнан астам кәсіпорын жұмыс істейді. Одан бөлек, перспективалы бірлескен жобалардың бірі – Жамбыл облысында жүзеге асырылып жатқан индустриялық сауда-логистикалық кешені.
Көлік-транзиттік ынтымақтастықты дамыту перспективалары қаралды. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы теміржол тасымалының көлемі 10%-ға артып, 6,8 млн тоннаға жетті. Осы жылдың тоғыз айында 5,1 млн тонна жүк тасымалданды, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 8,3%-ға артық.
Автомобиль қатынасында да оң динамика сақталуда: өткен жылдың қорытындысы бойынша жүк тасымалдау көлемі 37%-ға өсіп, 3,7 млн тоннаны құрады. Электронды рұқсаттар алмасуға көшу көлік процедураларын жеңілдетудегі маңызды қадам болды.
Туристік саладағы айтарлықтай әлеует атап өтілді. Қазақстан мен Қырғызстан таулы, экологиялық, жағажай және іскерлік туризм саласындағы бірлескен маршруттарды дамыту үшін кең мүмкіндіктерге ие. Осы жылдың 9 айында өзара туристік ағын 4 млн адамнан асты.
Тараптар өңірлер арасындағы тікелей байланыстарды одан әрі кеңейтуге, бірлескен өндірістерді, сауданы, көлік инфрақұрылымын және туризмді дамытуға мүдделілігін растады. Белгіленген бастамаларды жүзеге асыру қазақ-қырғыз стратегиялық әріптестігін нығайтуға және өңірдің орнықты экономикалық дамуына ықпал ететін болады.
Форум қорытындысы бойынша іскерлік байланыстардың өңіраралық ынтымақтастығын кеңейтуге бағытталған құжаттарға қол қойылды. Атап айтқанда, Алматы мен Бішкек арасындағы 2026-2030 жылдарға арналған бауырластық байланыстарды дамыту, Түркістан мен Манас қаласы арасында, сондай-ақ Щучье – Бурабай курорттық аймағы мен Ыстықкөл көлінің курорттық аймағы арасында бауырластық қатынастар орнату туралы. Бірқатар келісім Қырғызстанның Ыстықкөл, Жалал-Абад және Нарын облыстарымен ынтымақтастықты кеңейтуге бағытталған. Бұдан бөлек, Қырғызстан нарығында қазақстандық өнімді сату, экспорттау және ілгерілету салаларында бірқатар коммерциялық құжатқа қол қойылды.
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