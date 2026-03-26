Олимпиада ойындарына трансгендер спортшыларға қатысуға тыйым салынды
ХОК Олимпиада ойындарындағы әйелдер жарысына трансгендер әйелдердің қатысуына тыйым салды.
Халықаралық Олимпиада комитеті Олимпиада ойындарындағы әйелдер жарысына трансгендер әйелдердің қатысуына тыйым салды, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Тыйым «олимпиадалық спорттағы әйелдер санатын қорғау жөніндегі жаңа саясат» аясында енгізілген.
Жаңа саясатқа сәйкес, МОК ұйымдастыратын жарыстарға (жеке және командалық спорт түрлерін қоса алғанда) қатысу құқығы тек биологиялық әйелдерге беріледі. Бұл мәртебе SRY геніне (Sex-determining Region Y) бір реттік тестілеу арқылы анықталады.
Жаңа ережелер Лос-Анджелес қаласында өтетін 2028 жылғы Олимпиададан бастап күшіне енеді. Олар бұқаралық немесе әуесқой жарыстарға қолданылмайды.
Реформаға бірнеше спортшыға қатысты дау себеп болған. Атап айтқанда, бұрын ерлер лигасында өнер көрсеткен америкалық жүзуші Лия Томас пен 35 жасында санатын өзгерткен жаңа зеландиялық ауыр атлет Лорел Хаббард төңірегіндегі жағдайлар қоғамда үлкен талқылау туғызды.
Олардың қарсыластары трансгендер әйелдерде қайтымсыз физикалық артықшылық бар екенін айтып, наразылық білдірген.
Ең оқылған:
- Қазақстанда пәтерақының жартысын мемлекет төлеп береді: Көмекті кім ала алады?
- Иранға жаңа ұсыныс: Трамп бір айлық бітім жариялауды көздеп отыр
- Атырауда сауда орталығында жасөспірім биіктіктен құлап кетті
- Нұрлан Байбазаров Президенттің көмекшісі болып тағайындалды
- Қостанайда 17 жастағы жасөспірім бір аптадан бері іздестіріліп жатыр