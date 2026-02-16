Олимпиада медалінен үміткер спортшы аяқ киімі үшін жарыстан шеттетілді
4 миллиметр барлығын өзгертіп жіберді.
Австриялық шаңғымен трамплиннен секіруші Даниэль Чофениг аяқ киімінің тым үлкен болуына байланысты Италиядағы Олимпиададан шеттетілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Командалық жарыстарда екі дүркін әлем чемпионатының жүлдегері атанған спортшы биылғы Ойындарда үлкен трамплиннен секіру бойынша басты фавориттердің бірі саналды және іріктеу кезеңінің нәтижесі бойынша финалға жолдама алған.
Алайда ол медаль үшін таласқа түсе алмайтын болды. Себебі спортшы жарыстан шеттетілді.
Спортшыны Олимпиада ойындарынан шеттетудің себебі кейінірек жарыстың ресми хаттамасында көрсетілді.
Аяқ киім рұқсат етілген өлшемнен асып кеткен (+4 миллиметрге), - деп жазылған құжатта.
Спортшының өзі басқа бәтеңкелердің ұнамағанын және қажетті өлшеулерді жүргізбестен, жаңа аяқ киіммен жаттыға бастағанын мойындады.
Айта кетейік, өткен маусымда Чофениг Әлем кубогын жеңіп алған болатын және Олимпиада медалінен басты үміткерлердің бірі саналды.
Нәтижесінде словениялық Домен Превц (301,8 ұпай) жеңіске жетті.
Жапониялық Рен Никайдо (295,0 ұпай) екінші орынды иеленді.
Қола медаль польшалық Кацпер Томащакқа (291,2 ұпай) бұйырды.
Айта кетейік, үлкен трамплинде 19 жастағы қазақстандық Илья Мизерных тарихи нәтиже көрсетті.
Ол Олимпиада ойындарының осы бағдарламасында еліміздің тарихындағы ең үздік нәтижені тіркеп, үздік ондыққа (топ-10) енді.
Бүгін ол командалық жарыстарда бақ сынайды.
Еске сала кетейік, бұған дейін Әжіғалиев пен Никиша Олимпиаданың ширек финалына өткенін хабарладық.
Сондай-ақ, Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров ерекше суретін жариялады.
Ең оқылған: