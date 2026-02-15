Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров видеоүндеу жасады
Михаил Шайдоров барша қазақстандықтарға алғыс айтты.
Мәнерлеп сырғанаудан 2026 жылғы қысқы Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров өзіне қолдау білдірген барша қазақстандықтарға алғысын білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Отандасымыз Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтіп жатқан XXV қысқы Олимпиада ойындарының ерлер арасында мәнерлеп сырғанаудан жеңіс тұғырына көтерілді.
Бұл туралы спортшы өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында бейнежазба жариялады.
Құрметті достар! Сіздерге Миланнан сәлем жолдаймын. Маған қолдау білдірген барша отандастарыма ризашылығымды жеткізгім келеді. Сондай-ақ біздің дайындығымызға ерекше қолдау көрсеткен Мемлекет басшысына алғыс айтамын. Еліміздің мәнерлеп сырғанау федерациясының президенті Бауыржан Ералыға кейінгі жылдары аталған спорттың дамуына сіңірген еңбегі үшін рахмет айтамын. Шын жүректен жарысқа дайындық барысында жауапты және ауыр кезеңде қасымда болған мамандар мен бапкерлерге ризашылығымыз шексіз. Менің жарысқа қатысуым барысында трибуна және көгілдір экран арқылы қолдау көрсеткен барша қазақстандықтар мен жанкүйерлерге ризашылығымды жеткізгім келеді. Сондай-ақ маған әлеуметтік желі арқылы қолдау білдірген азаматтар аз болған жоқ, – деді Михаил Шайдоров.
