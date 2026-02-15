Олимпиада-2026: шорт-трекші Ольга Тихонова 1000 метр қашықтықта өнер көрсетті

Қазақстан құрамасының спортшысы төртінші орынға тұрақтады.

Бүгiн 2026, 11:08
АВТОР
ҰОК/Сали Сабиров Бүгiн 2026, 11:08
Бүгiн 2026, 11:08
256
Фото: ҰОК/Сали Сабиров

Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында шорт-тректен әйелдер арасындағы 1000 метр қашықтықта іріктеу сайысы аяқталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл қашықтықта Қазақстан құрамасының атынан Ольга Тихонова өнер көрсетті.

Отандасымыз іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша 1:31.771 уақыт көрсеткішін тіркеп, өз тобында төртінші орынға тұрақтады. Осылайша ол ширек финалға өте алмады.

