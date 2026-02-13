Олимпиада-2026: Әмірғали Мұратбеков үздік 50-дің қатарына енді
Италияда (Милан-Кортина) өтіп жатқан 2026 жылғы Қысқы Олимпиада ойындары спорт сүйер қауымның назарын өзіне аударып отыр.
Бүгiн 2026, 18:48
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 18:48Бүгiн 2026, 18:48
168Фото: ҰОК
Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтіп жатқан қысқы Олимпиада ойындарында шаңғы жарысынан ерлер арасында 10 шақырымдық жекелей сын аяқталды. Қазақстан намысын үш спортшы қорғады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан құрамасының өкілдері әлемнің үздік шаңғышыларымен бәсекеге түсіп, келесідей нәтижелер көрсетті:
- Әмірғали Мұратбеков – 22:38.2 уақытпен 43-орын;
- Виталий Пухкало – 23:25.9 уақытпен 57-орын;
- Наиль Башмаков – 24:27.8 уақытпен 74-орын.
Бұл жарыста норвегиялық феномен Йоханнес Клебо тағы да теңдессіз екенін дәлелдеді. Ол 20:36.2 уақыт көрсеткішімен осы Олимпиададағы өзінің үшінші алтын медалін қоржынға салды.
Жүлделі орындар келесідей бөлінді:
- Алтын: Йоханнес Клебо (Норвегия) – 20:36.2
- Күміс: Матис Делож (Франция) – 20:41.1
- Қола: Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 20:52.2
Қазақстандық шаңғышылар үшін Олимпиада ойындары жалғасуда. Алдағы күндері эстафеталық жарыстар мен марафондық қашықтықтар жоспарланған. Жанкүйерлер отандық спортшылардан жоғары көрсеткіштер күтеді.
Ең оқылған:
- Қаңтарда жылу ақысы неге көп шыққаны белгілі болды
- Күйеуінің телефонын тексерген: Жуалыда отбасылық жанжал сотқа жетті
- Дүкеннен қымбат күртешені "киіп шыққан" азамат жауапқа тартылды
- Лудоман-бухгалтер 100 миллионнан астам қаржыны бәс тігуге және жаңа көлікке жұмсаған
- Қазақстанда 490 мектеп директоры жетіспейді: Бос орындар қай өңірде көп?