OIBO-2026: Қазақстан құрамасы халықаралық биология олимпиадасына қатысуда
Қазақстан құрамасында 6 оқушы мен команда жетекшісі бар.
2026 жылғы 15-22 мамыр аралығында Ресей Федерациясында биология пәні бойынша Ашық халықаралық олимпиада (OIBO) өтуде
Зияткерлік дода федералдық "Сириус" аумағы мен Ресей Федерациясы Оқу-ағарту министрлігінің "Талант және табыс" білім беру қорының ұйымдастыруымен жүзеге асырылуда.
Қазақстан құрамасы 6 оқушы мен команда жетекшісінен құралған:
Қайркен Ерсұлтан – Павлодар облысы «Білім-инновация» мамандандырылған лицей-интернатының 11-сынып оқушысы;
Желтова Софья – Алматы қаласы Медеу ауданындағы Зияткерлік мектебінің 11-сынып оқушысы;
Билялов Нурали – Павлодар облысы «Білім-инновация» мамандандырылған лицей-интернатының 10-сынып оқушысы;
Мұқашев Дарын – Шығыс Қазақстан облысы «Білім-инновация» мамандандырылған лицей-интернатының 11-сынып оқушысы;
Әділғали Нұрасыл – Маңғыстау облысы «Білім-инновация» лицей-интернатының 9-сынып оқушысы;
Меженина Евгения – Қарағанды қаласындағы Зияткерлік мектебінің 10-сынып оқушысы.
Команда жетекшісі – Дінмұхаммед Серікұлы Уразбаев, «Astana Medical University» КЕАҚ-ның 4-курс студенті.
Айта кетейік, Қазақстан құрамасы бұл олимпиадаға 2025 жылы алғаш рет қатысып, жоғары нәтиже көрсетті. Олар, 2 алтын, 4 күміс медаль жеңіп алып, командалық жобалық турда I орынды иеленді.
