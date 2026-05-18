OIBO-2026: Қазақстан құрамасы халықаралық биология олимпиадасына қатысуда

Қазақстан құрамасында 6 оқушы мен команда жетекшісі бар.

Бүгiн 2026, 08:28

Фото: gov/kz

2026 жылғы 15-22 мамыр аралығында Ресей Федерациясында биология пәні бойынша Ашық халықаралық олимпиада (OIBO) өтуде

Зияткерлік дода федералдық "Сириус" аумағы мен Ресей Федерациясы Оқу-ағарту министрлігінің "Талант және табыс" білім беру қорының ұйымдастыруымен жүзеге асырылуда.

Қазақстан құрамасы 6 оқушы мен команда жетекшісінен құралған:

Қайркен Ерсұлтан – Павлодар облысы «Білім-инновация» мамандандырылған лицей-интернатының 11-сынып оқушысы;

Желтова Софья – Алматы қаласы Медеу ауданындағы Зияткерлік мектебінің 11-сынып оқушысы;

Билялов Нурали – Павлодар облысы «Білім-инновация» мамандандырылған лицей-интернатының 10-сынып оқушысы;

Мұқашев Дарын – Шығыс Қазақстан облысы «Білім-инновация» мамандандырылған лицей-интернатының 11-сынып оқушысы;

Әділғали Нұрасыл – Маңғыстау облысы «Білім-инновация» лицей-интернатының 9-сынып оқушысы;

Меженина Евгения – Қарағанды қаласындағы Зияткерлік мектебінің 10-сынып оқушысы.

Команда жетекшісі – Дінмұхаммед Серікұлы Уразбаев, «Astana Medical University» КЕАҚ-ның 4-курс студенті.

Айта кетейік, Қазақстан құрамасы бұл олимпиадаға 2025 жылы алғаш рет қатысып, жоғары нәтиже көрсетті. Олар, 2 алтын, 4 күміс медаль жеңіп алып, командалық жобалық турда I орынды иеленді.

 

