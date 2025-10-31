Нью-Йорк штаты төтенше жағдай жариялады

АҚШ-тағы федералды үкіметтің жұмысы тоқтатылғаннан кейін Нью-Йорк губернаторы Кэти Хочул төтенше жағдай жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
The Guardian газетінің хабарлауынша, бұл мұқтаж жандарға арналған азық-түлік талондары бағдарламасын қаржыландыруды шұғыл түрде қамтамасыз ету үшін жасалды.
Мен Нью-Йорк тұрғындарының аш қалмауын қамтамасыз ету үшін қолымыздағы барлық құралдарды пайдаланғым келеді, - деді шенеунік тілшілерге берген сұхбатында.
Губернатор сонымен қатар шұғыл азық-түлік көмегіне қосымша 65 миллион доллар бөлінетінін жариялады. Губернатордың ресми сайтында жарияланған ақпаратқа сәйкес, бұл 40 миллион тамақпен қамтамасыз етеді.
АҚШ-тағы жұмыстың тоқтатылуына байланысты американдықтар 1 қарашадан бастап азық-түлік талондарын беруді тоқтатуы мүмкін. Жалпы алғанда, шамамен 42 миллион адам - елдегі шамамен сегіз адамның бірі - азық-түлік талондарын алады. Нью-Йорк штатында оларды үш миллионнан астам адам алады.
Бұған дейін АҚШ Федералдық резерв жүйесі федералдық қордың пайыздық мөлшерлемесін алты апта ішінде екінші рет 0,25 пайыздық тармаққа төмендетіп, оны 3,75-4% аралығында белгілегені хабарланған болатын.