Нью-Йорк әуежайында ұшақ көлікке соғылды: Қаза тапқандар бар
40-тан астам адам жарақат алған.
Air Canada жолаушылар ұшағы Нью-Йорктегі Ла-Гуардия әуежайының ұшу-қону жолағында өрт сөндіру көлігімен соқтығысты. Оқиға салдарынан екі ұшқыш қаза тауып, 40-тан астам адам зардап шекті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы NBC News телеарнасы Порт әкімшілігінің атқарушы директоры Кэтрин Гарсияға сілтеме жасап хабарлады.
41 адам жарақат алды, – делінген жарияланымда.
Зардап шеккендердің барлығы қажетті медициналық көмек көрсету үшін ауруханаларға жеткізілді. Жарақат алғандардың қатарында ұшақ жолаушылары мен экипаж мүшелері, сондай-ақ төтенше қызмет қызметкерлері бар. Қазіргі уақытқа дейін дәрігерлер 32 адамды ем-дом көрсетіп, үйлеріне жіберген.
Bombardier CRJ-900 жолаушылар ұшағы мен өрт сөндіру көлігінің соқтығысуы Ла-Гуардия әуежайының ұшу-қону жолағында бүгін, 23 наурыз күні болған. Алғашында 13 адамның зардап шеккені туралы хабарланған, кейін олардың саны артқаны белгілі болды. Әуе кемесінің екі ұшқышын құтқарып қалу мүмкін болмаған.
Оқиғаға байланысты әуежай уақытша жабылды. Оқиға орнына төтенше және жедел қызметтердің өкілдері келіп, болған жағдайдың себептері мен барлық мән-жайын анықтауға кірісті.
- Ыстанбұлда екі үй құлап, үйінді астында адамдар қалып қойды
- Көкшетау қаласында рекордтық сандағы бишілер "Қара жорға" биін биледі
- Түйе үстінде 10 секундта 4 нысана: Алматы ипподромында әлемдік рекорд орнатылды
- Қатарда әскери тікұшақ апатынан қаза тапқан алты адамның денесі табылды
- Петропавлда Ербол Хамитов пен Кристина Шумековаға пәтер кілті берілді