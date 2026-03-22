Нөсер, көктайғақ, жел: 23 наурызға арналған ауа райы болжамы
Елдің басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады деп күтілуде.
Бүгiн 2026, 20:50
Бүгiн 2026, 20:50Бүгiн 2026, 20:50
182Фото: pixabay.com
«Қазгидромет» 23 наурызға Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Болжамға сәйкес, жексенбі күні елдің батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын түседі. Оңтүстік облыстардың тау бөктері мен таулы аймақтарында қатты жаңбыр жауады, ал батыстың шеткі өңірлері мен оңтүстікте найзағай болуы мүмкін.
Қазақстанның қалған аумағында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Республика бойынша тұман күтіледі, солтүстік пен орталықта көктайғақ болады. Сондай-ақ солтүстік-батыста, солтүстікте, оңтүстікте және оңтүстік-шығыста жел күшейеді.
