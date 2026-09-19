Нобель сыйлығының жүлде қоры ұлғайды
2026 жылғы Нобель сыйлығының лауреаттары 5-12 қазан аралығында жарияланады.
19 Қыркүйек 2026, 05:18
БӨЛІСУ
19 Қыркүйек 2026, 05:1819 Қыркүйек 2026, 05:18
144Фото: depositphotos.com
2026 жылы Нобель сыйлығының ақшалай мөлшері әр санат бойынша 12 миллион швед кронына, яғни шамамен 1,22 миллион долларға дейін ұлғайтылды. Бұл туралы Нобель қоры хабарлады.
Сыйақы көлемі бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда 1 миллион кронға, шамамен 101 мың долларға артқан.
Алғашқы Нобель сыйлығы 1901 жылы табысталған кезде әр санаттағы ақшалай марапат 150 782 крон болған. Соңғы 15 жылда сыйақы мөлшері бірнеше рет өзгертілді. 2012 жылы ол 10 миллионнан 8 миллион кронға дейін қысқартылған еді.
2026 жылғы Нобель сыйлығының лауреаттары 5-12 қазан аралығында жарияланады.
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