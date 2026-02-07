Нипах вирусынан бір адам көз жұмды

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Бангладештің солтүстігінде Нипах вирусын жұқтырған әйелдің қайтыс болғанын растады, деп хабарлайды BAQ.KZ The Guardian-ға сілтеме жасап.
Жасы 40–50 аралығындағы науқаста алғашқы белгілер 21 қаңтарда байқалған, ал бір аптадан кейін ол көз жұмды. Диагноз қайтыс болғаннан кейін расталған. Ауру бастапқыда қызба мен бас ауруынан басталып, кейін дезориентация, сілекейдің шамадан тыс бөлінуі және тырысулар пайда болған. Әйелмен байланыста болған 35 адамның барлығы дәрігерлердің бақылауында, олардың талдаулары теріс нәтиже көрсетті, жаңа жағдайлар тіркелмеген.
Бангладештегі өлім туралы хабар Үндістанда тіркелген екі жұқтыру жағдайынан кейін тарады. Осыған байланысты Таиланд, Малайзия, Индонезия және Пәкістанды қоса алғанда бірқатар елдер әуежайларда санитарлық бақылауды күшейтті. ДДСҰ вирустың халықаралық деңгейде таралу қаупін төмен деп бағалап, сапарлар мен саудаға шектеу енгізіп отырған жоқ.
Нипах вирусы негізінен жарқанаттардың бөлінділерімен ластанған тағам арқылы жұғады, ал адамнан адамға берілуі сирек кездеседі. Инфекцияның өлім-жітім көрсеткіші 75 пайызға дейін жетеді. Қазіргі уақытта бұл дертке қарсы лицензияланған вакцина да, тиімді емдеу әдісі де жоқ.