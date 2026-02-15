Нигерияда рейд кезінде 30-дан астам адам қаза тапты
Сондай-ақ қанша адамның ұрланғаны әлі белгісіз.
Нигерияда қарулы жасақтар үш ауылға шабуыл жасап, кемінде 32 адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
The Guardian басылымының мәліметінше, мотоциклде келген қарулы жасақтар кемінде 32 адамды өлтіріп, үйлер мен дүкендерді өртеген. Бұл туралы оқиғаның куәгерлері мен жергілікті билік хабарлады.
Таңғы рейд Тунга-Макери, Конкосо және Писса ауылдарын қамтыды. Аталған ауылдар Боргу жергілікті басқару аймағында, Бенинмен шекараға жақын орналасқан.
Штаттық полиция өкілі Васиу Абиодун Тунга-Макериде алты адамның қаза тапқанын айтты. Оның сөзінше, барлығы қанша адам ұрланғаны әлі белгісіз. Сонымен қатар, Конкосоға да шабуыл жасалғаны расталды, бірақ толық мәлімет берілмеді.
Оқиға орнына біріктірілген қауіпсіздік күштері жіберілді. Олар жағдайды бағалап, құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр, – деді Абиодун.
Шабуылдар бірнеше жыл бойы солтүстік аймақтағы қауіпсіздік дағдарысының бір бөлігі болып саналады. Құқық қорғау органдары мұны «бандиттердің» әрекеті деп есептейді. Қарулы топтар тұрақты түрде шабуыл жасап, адамдарды ұрлап, құтқару төлемін талап етеді және тұрғындарды үйлерін тастап кетуге мәжбүрлейді.
Солтүстік Нигерияда соңғы бірнеше жыл бойы қауіпсіздік дағдарысы орын алып отыр. Бұл аймақта исламдық радикалдар мен қылмыстық бандалар белсенді әрекет етеді.
