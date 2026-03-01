Нетаньяху: Израиль АҚШ-ты Иранмен соғысқа тартқан жоқ
Нетаньяхудың айтуынша, Израиль Ирандағы ядролық инфрақұрылым мен әскери нысандарды жоюға бағытталған іс-қимылдарын жалғастырып жатыр.
Бүгiн 2026, 01:29
42Фото: AP Photo / Nathan Howard
Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху АҚШ пен Израиль арасындағы Иранға қарсы әскери операциялар туралы пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Нетаньяхудың айтуынша, Израиль Ирандағы ядролық инфрақұрылым мен әскери нысандарды, оның ішінде зымыран арсеналы, дрондар және зымыран бөлшектерін өндіретін зауыттарды жоюға бағытталған іс-қимылдарын жалғастырып жатыр. Ол бұл әрекеттерді "бұрын жасамаған жолмен" жүзеге асырып жатқанын атап өтті, бірақ "әлі көп жұмыс бар" деді.
Сонымен қатар, премьер-министр Израильді АҚШ-ты Иранмен қақтығысқа итермеледі деп сипаттауға тырысатын ақпаратты жоққа шығарды.
Біреу Трампқа не істеу керектігін айта алады деп ойлай ма? Президент әрқашан Америка үшін не жақсы болады деп шешім қабылдайды және болашақ ұрпақ үшін әрекет етеді, – деді Нетаньяху баспасөз мәслихатында.
