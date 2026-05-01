Нетаньяху: Израиль АҚШ-тан келетін әскери қаржылық көмекті қысқартуға ниетті

Оның айтуынша, Израиль қазіргі таңда жыл сайын шамамен 3,8 млрд доллар көлемінде АҚШ-тың әскери көмегін алады.

Фото: AP Photo / Nathan Howard

Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху CBS News арнасына берген сұхбатында Израильдің АҚШ-тың әскери қолдауына тәуелділікті біртіндеп азайтуды көздейтінін мәлімдеді. Бұл туралы Reuters агенттігі жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Нетаньяхудың айтуынша, Израиль алдағы он жыл ішінде АҚШ-тан келетін әскери қаржылық көмекті барынша қысқартуға ниетті.

Мен АҚШ-пен әскери ынтымақтастықтағы қаржылық көмекті нөлге дейін төмендеткім келеді, – деді Израиль премьер-министрі Benjamin Netanyahu CBS News-тің «60 Minutes» бағдарламасына берген сұхбатында.

Оның айтуынша, Израиль қазіргі таңда жыл сайын шамамен 3,8 млрд доллар көлемінде АҚШ-тың әскери көмегін алады. Жалпы келісім бойынша Вашингтон 2018–2028 жылдар аралығында Израильге 38 млрд доллар әскери көмек көрсетуге міндеттелген.

Нетаньяху АҚШ-пен қарым-қатынасты қайта қарау қажет екенін айтып, бұл процесті жаңа Конгрессті күтпей-ақ қазір бастағысы келетінін жеткізді.

Сонымен қатар ол Израильдің сыртқы қауіпсіздік саясатына тоқталып, Иранның Ормуз бұғазындағы ықтимал әрекеттері аймақтық қауіп-қатерді күшейткенін атап өтті. Оның пікірінше, Тегеранның әрекеттері Израильдің стратегиялық жоспарларына да әсер етіп отыр.

АҚШ-та Израильге қатысты қоғамдық пікір соңғы жылдары өзгеріске ұшырағаны да айтылды. Сарапшылар бұл жағдайды әлеуметтік желілердің ықпалымен және геосаяси оқиғалармен байланыстырады.

